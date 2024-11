'Sueños de libertad', avance semanal del 25 al 29 de noviembre: la gran venganza de Jesús y la detención de Fina

Tras la muerte de Isidro y por ende la despedida de Juan Gea, 'Sueños de libertad' sigue en un gran momento tanto en audiencias como a nivel de tramas tras el reciente estreno de la segunda temporada en la que no para de recibir nuevos personajes para relanzar nuevas tramas.

Las últimas incorporaciones han sido las de la actriz Virginia Mora-Figueroa ('Acacias 38', 'Amar es para siempre') que da vida a Dolores, la novia por correspondencia de Gaspar, y Gabriel de Mulder ('Mía es la venganza') que interpreta a Santiago, el nuevo comercial que llega a la tienda. Y este lunes llega Ricardo Reguera para dar vida a Miguel Ángel Vaca, el nuevo gobernador civil.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, tras la bomba que lanzó Digna al revelar que Tasio es hijo secreto de Damián, los De La Reina trataban de asimilar la información de que su padre había sido infiel a su madre y tuvo una relación extramatrimonial con la madre de Tasio. Y Damián no dudaba en decirle que no pueden darle lecciones con las vidas que tienen cada uno de ellos.

Damián aseguraba que asume la culpa de todo y les pedía a sus hijos que nada de lo que se ha descubierto salga a la luz y les solicitaba que estén de su parte si no quieren que la familia termine destruida para siempre. Después, Damián no dudaba en recriminarle a Digna que destapara su gran secreto sin previo aviso. Mientras que Jesús tiene su propia teoría sobre todo lo sucedido: Digna quiere destruirles a todos.

Después del beso con Miriam en el almacén, Joaquín no para de pensar en lo sucedido y se mostraba esquivo con Gema. Después, Joaquín le decía a la secretaria que no ha podido parar de pensar en lo sucedido y le dejaba claro que no puede volver a ocurrir porque además de su jefe él está casado pero a la vez le dice que le encantó.

Por su lado, Gaspar tomaba una decisión sobre la propuesta de Dolores de marcharse con ella a iniciar una vida juntos en Jerez. Quien también volvía a Toledo es Santiago después de haber cerrado varios pedidos con las tiendas de la zona. Y él no dudaba en hacerle un regalo a Fina para agradecerle su paciencia y lo bien que le ha tratado estos días. Y tras proponerle una cita, Fina le rechazaba.

Después de que Luz le rechazara por descubrir que la engañó y que abandonó a su madre cuando se enteró de que estaba embarazada, Alberto decidía huir y marcharse sin dar ninguna explicación.

Al saber que Tasio es hermano de ellos, Andrés no dudaba en poner sobre la mesa que el operario sea tratado como uno más de ellos pero Marta no está dispuesta. Por su parte, Damián le contaba Tasio que sus hijos han descubierto que es su hijo y el operario siente que quizás ha llegado el momento de que le trate como un De La Reina más. Pero al contárselo a Carmen, ella le pedía prudencia.

En medio de todo lo sucedido tras saberse lo de Tasio, Jesús proponía a su amigo Miguel Ángel Vaca, el futuro gobernador civil de Toledo, que se hospede en su casa. De ese modo, ante la presencia del gobernador, los De La Reina tienen que fingir que son una familia en armonía para conseguir que acelere el proceso de construir el balneario.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 25 al viernes 29 de noviembre:

Capítulo 191 de 'Sueños de libertad' – Lunes 25 de noviembre

Digna les cuenta a Joaquín y Luis que al ver a toda la familia reunida decidió contarles que Damián tenía un hijo ilegítimo y que es Tasio. Algo que Joaquín ya sabía pero que Luis desconocía. Además el perfumista le dice a su madre que no comparte su actitud beligerante y que no puede medir a Andrés y Marta con el mismo rasero que el resto de los De La Reina.

María no duda en apoyar la visita de Miguel Ángel, el gobernador tal y como ha propuesto Jesús para así poder compartir dormitorio con Andrés. Y ella le propone ayudarle con una condición que le deje ser ella quien organice la visita en lugar de Begoña. Y sino acepta no duda en amenazarle con echar todo al traste.

Después de descubrir que los De La Reina ya saben que Tasio es hijo de Damián, Carmen no duda en prevenir a su marido para que no se haga ilusiones pensando en que ahora va a ser tratado como uno más de la familia. Sin embargo, Tasio trata de acercarse a Marta sin que ella se muestre muy cercana con él y le deja claro que no sabe que pensar de él ni de su padre.

Paralelamente, Fina ha sabido por Marta la noticia y tanto ella como Carmen acuerdan ocultarle a Claudia la noticia de que Tasio es hijo ilegítimo de Damián. Pero la extremeña se da cuenta de que sus compañeras esconden algo. Y ella no duda en decirle a Mateo que piensa que ocultan algo sobre Tasio y quizás sobre la paternidad de su hijo.

Tras no parar de darle vueltas a lo sucedido con Miriam, Joaquín se confiesa con Luis y le cuenta que no puede parar de pensar en sus sentimientos hacia Miriam después de haberse besado. Por su lado, la secretaria también decide contarle lo sucedido con su jefe a Carmen. Y tanto Luis como Carmen instan a los dos a que se olviden del otro.

Después de aceptar la propuesta de Dolores de irse con ella a vivir a Jerez de la Frontera, Gaspar duda ahora de su decisión tras una conversación con Tasio. El dueño de la cantina no sabe como tratar este asunto con su pareja y lo que pueda pasar entre ellos si rechaza marcharse con ella. Y por su parte, Fina rechaza la cita que le ha pedido Santiago y le deja claro que solo quiere ser amiga de él.

Miguel Ángel, el próximo gobernador civil, llega a la mansión de los De La Reina y todos se muestran como una familia idílica para aprovechar su visita y pedirle que apoye su proyecto de sacar adelante el balneario. Él le dice a su amigo Jesús que tiene que estudiar bien el proyecto pero que le parece buena idea. Por la noche, tanto Begoña como Andrés rechazan compartir cama con sus respectivas parejas y tanto María como Jesús tienen que aceptar a regañadientes para evitar escándalos.

Capítulo 192 de 'Sueños de libertad' – Martes 26 de noviembre

Tras haber mantenido las formas durante la noche y haber conseguido mostrarse como una familia idílica ante Miguel Ángel, Jesús no dudaba en mostrarse cariñoso con su mujer y le regalaba una joya por su aniversario y ella le besaba en la mejilla provocando que Andrés no pudiera seguir sentado y decidiera abandonar el desayuno.

Después de haber hablado con Marta sobre la noticia de que es el hijo ilegítimo de Damián, Tasio no duda en compartir con Carmen su desilusión por lo fría que estuvo su hermanastra con él. Y la encargada de la tienda le deja claro a su marido que no tiene que dejarse pisotear y que él se merece una oportunidad para poder prosperar tras haber estado tanto tiempo a la sombra.

Marta vuelve a discutir con Damián tras enterarse de lo de Tasio pues considera que todo este asunto va a estallar por los aires teniendo en cuenta que Claudia espera un bebé de Tasio y lo que podría pasar si don Pedro Carpena descubre que en realidad el hijo que va a cuidar su hijo Mateo es fruto de un De La Reina. Paralelamente, Marta y Carmen deciden contarle a Claudia que Tasio es hijo de Damián y la extremeña se queda de piedra.

En la cantina, Mateo no duda en agradecerle a Andrés lo que ha hecho por él y por Claudia y aprovecha para presentarle su propuesta para agilizar los repartos de los productos de la fábrica. Después de verle con el De La Reina, don Agustín le aconseja que no se acerque a Andrés pues está cometiendo adulterio con Begoña y el ex párroco le deja claro que ninguno de ellos puede darle lecciones a Andrés.

Fina decide contarle a Marta que le ha salido un pretendiente y que le preocupa que Santiago intente seguir teniendo algo con ella. Después el comercial acorrala a Fina en el almacén y no duda en acusarla de estar jugando con él mientras se acuesta con otro a escondidas. Y Fina vuelve a rechazarle dejándole claro que no le gusta y le pide que la deje.

Tras pillar a Marta y Damián discutiendo, don Pedro saca sus propias conclusiones del motivo de su disputa. Tras ello, el socio de Jesús se reúne con él para seguir trabajando en su proyecto del balneario y el De la Reina le deja claro que va a conseguir que Miguel Ángel Vaca les ayude a sacar adelante el proyecto después de que Begoña incluso se haya camelado al futuro gobernador civil asegurando que iba a ayudar a dar consejos a su hija que quería ser enferma. Después, Digna no duda en aprovechar un nuevo encuentro con el padre de Mateo para contarle que Damián tiene un hijo ilegítimo.

Mientras Miriam y Joaquín siguen demostrando complicidad, Gema les interrumpe y la doncella se da cuenta del extraño comportamiento de su marido después de que él se comporte distante con ella. Tras ello, Gema no duda en suplicarle a Luis que le diga que le pasa a su hermano pero el perfumista trata de echar balones fuera para evitar problemas.

Después de pasar unos días en la mansión de los De la Reina y de ver como Begoña se ha portado con su hija, Miguel Ángel anuncia a Jesús que en cuanto tome posesión como gobernador civil firmará las licencias para que puedan empezar a construir el balneario. Finalmente, Begoña le deja claro a Jesús que le da asco y que solo se ha mostrado así por el bien de todos y que no le va a perdonar nunca por muchas pulseras que le regale.

Capítulo 193 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 27 de noviembre

En el almacén, Carmen no duda en mostrarse distante hacia Marta y aprovecha para recriminarle su actitud hacia Tasio asegurándole a su jefa que se había pasado al decirle que solo quería aprovecharse de ser un De La Reina para ascender en la empresa y que había sido demasiado injusta.

Gema no puede parar de pensar en el extraño comportamiento de Joaquín y opta por compartirle sus temores a María y su amiga le insinúa que o bien le va grande su nuevo puesto o que quizás tenía una aventura- Y aunque Gema cree que su marido es incapaz de ello y piensa que quizás está enfermo, confiesa que se puso celosa de su secretaria y decide ir a hablar con ella. Tras ello, la secretaria opta por engañarla.

Tras su conversación con Carmen, Marta le pide perdón a Tasio por su actitud hacia él y le reconoce que ha sido muy injusta después de saber que era su hermanastro. Así, la De La Reina opta por decirle al operario que está abierta a darle una oportunidad y empezar de cero su relación. También Andrés decide conocer más a su nuevo "hermano". Después, Jesús no duda en decirle a Tasio que no fue Damián quien les contó que él era su hijo sino Digna.

Paralelamente, Claudia habla con Mateo y le cuenta que ha descubierto que Tasio es hijo de Damián y por tanto su hijo también será un De La Reina pero el ex párroco ya lo sabía pues el propio Tasio se lo contó cuando aún era cura. Tras ello, Claudia le deja caer a su esposo que quizás tendrían que ocultarle a su hijo quien es en realidad.

Luz decide sincerarse con Luis y decirle que siente lástima después de que Alberto haya decidido marcharse y el perfumista le dice a su novia que debería seguir indagando sobre el pasado de su madre y que no renuncie a poder tener relación con su padre. Pero Luz sigue pensando que es un miserable.

Después de descubrir lo de su hijo ilegítimo, don Pedro no duda en pedirle explicaciones a Damián pues teme que todo este escándalo termine saltando por los aires y echando al traste los planes del balneario. Es entonces cuando Damián decide contarle al padre de Mateo que su hijo es Tasio y que por tanto el bebé de Claudia les emparenta totalmente ahora que ella se ha casado con su hijo y espera un bebé del propio Tasio.

Por la noche, Santiago se presenta en la tienda completamente borracho y despechado después del rechazo de Fina. El comercial no duda en abusar de la dependienta y le deja claro que él es una buena persona y que se niega a que le de un "no" por respuesta. Tras ver que estaba a punto de agredirla, Carmen irrumpe en la tienda y lo expulsa.

Andrés y Begoña vuelven a disfrutar juntos en su apartamento después de haber tenido que pasar la noche anterior con sus respectivas parejas. Y mientras María se sigue ilusionando al pensar que puede recuperar a Andrés, todo se va al traste tras recibir la petición oficial para su nulidad matrimonial.

Capítulo 194 - Jueves 28 de noviembre

Tras haber pasado la noche juntos y haber mantenido de nuevo relaciones sexuales, Begoña comparte con Andrés su temor por las consecuencias que podría acarrear su vida secreta en el apartamento si terminan descubriéndoles y más si María y Jesús se enteran de que no duermen en casa. Después, María descubre que tanto su marido como Begoña no han dormido en casa.

Completamente destrozada y atemorizada por lo sucedido con Santiago, Fina le cuenta todo lo que pasó por la noche con Santiago y que la arrinconó en la tienda y que si no hubiera sido por Carmen podría haber acabado violándola. Entonces, la De La Reina no duda en decirle que va a despedir al comercial.

Tasio se presenta en casa de los Merino para hablar con Digna y saber por qué les contó a los De La Reina que era hijo de Damián al sentir que le ha utilizado para provocar una guerra entre todos. Y la cocinera le deja claro que no lo ha hecho para malmeter y que solo lo ha hecho porque tanto él merecía que la verdad saliera a la luz como sus sobrinos merecían saberlo.

Tras sentirse destrozada al recibir la nulidad matrimonial, María no duda en confrontar a Andrés dejándole claro que nadie le ha hecho tanto daño como él y le advierte con que no le va a poner las cosas fáciles y hará todo lo posible porque vuelva con ella.

Tras presenciar lo sucedido con Tasio, Joaquín lo comparte con Luis y el perfumista vuelve a mostrarse disconforme con las ansias vengativas de su madre. Paralelamente, Digna se siente culpable tras comprobar que Damián ha optado por quedarse al margen y no contestar agresivamente a sus planes.

Además, Luis no duda en aprovechar para decirle a su hermano que se olvide de Miriam y que vuelva con su mujer. Tras ello, Joaquín habla con su secretaria y le dice que tienen que olvidarse de todo lo sucedido y que fue una equivocación que no puede repetirse.

Después de descubrir que Begoña y Andrés no pasaron la noche en casa, María no duda en compartirlo con Jesús. Y el De La Reina opta por pedirle a un detective que les siga. Y como venganza, no duda en leerle la carta de la nulidad matrimonial a su hija Julia para que la niña crea que su madrastra la va a abandonar.

Marta se enfrenta con Santiago después de tratar de agredir a Fina y le despide. Tras ello, Santiago no duda en volver a amenazar a Fina pidiéndola que le diga quién es el chico con el que está. Al sentirse amenazada, la dependienta le saca unas tijeras y él se marcha pero le escucha hablando con Marta.

Capítulo 195 - Viernes 29 de noviembre

Después de escuchar la conversación de Fina con Marta, Santiago decide seguir a la dependienta para descubrir quién es su pareja. Una vez se encuentra con Marta, la De La Reina anima a su novia a denunciarle para pararle los pies al comercial. Todo mientras él las ve y descubre que en realidad Fina está con una mujer.

En la cantina, Tasio intenta hacer ver a Gaspar que en realidad no quiere marcharse a Jerez con Dolores y por eso no para de poner excusas para posponer sus planes. Después, el tabernero opta por contarle a su novia su decisión definitiva.

Tras decidir romper con Miriam, Joaquín se presenta en casa para hablar con Gema y confesarle que ha estado muy distante con ella pues tenía la cabeza en la empresa. Pero la doncella no termina de creerle y le pide explicaciones por sus actitudes.

Andrés le anuncia a Begoña que la nulidad matrimonial ya ha llegado y que para celebrarlo podían cenar juntos en el apartamento pero ella se muestra reticente pues pueden volverse a quedar dormidos.

Mientras, Julia muestra su tristeza a Begoña por pedirle la nulidad matrimonial a su padre y que tiene un novio y que les va a dejar. Ella se lo niega y le dice que pase lo que pase con su padre, ella nunca le va a dejar. Después, Begoña no duda en encararse con Jesús por haber malmetido con la niña.

Tasio comparte con Carmen que fue Digna quién les contó a sus sobrinos que él es hijo de Damián y le dice que se siente utilizado y que solo es un peón y está harto de verse envuelto en una guerra entre los De La Reina y los Merino. Por su parte, Carmen sigue empeñada en sacarse el carnet de conducir aunque a Tasio no le hace demasiada gracia.

Don Pedro acude a casa de los Merino para pasar un rato con Digna y seguir indagando sobre los secretos de sus socios y la cocinera no duda en decirle que la familia está enfrentada y le propone hacer un frente común para favorecer al negocio pero el padre de Mateo le deja claro que los De La Reina saben más de negocios que sus hijos.

Begoña le cuenta a Andrés lo que ha pasado con Julia y su preocupación por cómo puede reaccionar la pequeña cuando descubra toda la verdad. Lo que ninguno esperaba es que Jesús iba a pillarles juntos en el apartamento con la propia Julia después de que el detective privado les haya localizado.

Por la noche, la guardia civil se presenta en la tienda para detenerla por ser homosexualidad delante de Marta y la De La Reina le deja claro a su novia que la sacará de la cárcel. Todo después de que Santiago la denunciara tras verla con otra mujer y después de haberle rechazado.