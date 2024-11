Avance 'Sueños de libertad', capítulo viernes: Andrés y Begoña, obligados a fingir y la huida de Alberto

Tras la muerte de Isidro y por ende la despedida de Juan Gea, 'Sueños de libertad' sigue en un gran momento tanto en audiencias como a nivel de tramas tras el reciente estreno de la segunda temporada en la que no para de recibir nuevos personajes para relanzar nuevas tramas. Las últimas incorporaciones han sido las de la actriz Virginia Mora-Figueroa ('Acacias 38', 'Amar es para siempre') que da vida a Dolores, la novia por correspondencia de Gaspar, y Gabriel de Mulder ('Mía es la venganza') que interpreta a Santiago, el nuevo comercial que llega a la tienda.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este jueves, tras estrenar el piso que han alquilado y tener relaciones, Andrés se confesaba con Begoña y le decía que pese a que no perdona todo lo que ha hecho su padre no por eso ha dejado de quererle y teme que se pueda morir y estén así de separados. Ella le animaba a que pueda pasar página e incluso perdonarle para poder seguir adelante.

Digna no dudaba en decirle a Fina que tienen una conversación pendiente y que sabe que le pasa algo. Tras ello, Fina decidía abrirse en canal y le confesaba a la cocinera su verdadera relación con Marta y Digna no dudaba en apoyarla.

Marta acudía al laboratorio para decirle a Luis que solo vela por los negocios y el Merino le dejaba claro que al final solo hay dos bandos: los Merino y los De La Reina, y que han vuelto a dejarles arrinconados. Marta trataba de dejarle claro que solo son negocios y que quiere tener una buena relación con él pero ambos tenían un enfrentamiento después de que Luis le dijera que se siente traicionado.

Tras el consejo de Begoña, Andrés decidía acercar posturas con su padre y Damián, que pensaba que ha sido María quien ha conseguido que su hijo se acerque a él, ofrecía su ayuda a su nuera para tratar de recuperar el amor de su hijo. Lo que no esperaba es que María le pidiera que eche a Jesús y Begoña de su casa.

Santiago y Fina se despedían después de haber concluido su trabajo y al escuchar por boca de Gaspar que la dependienta no tiene novio, él siente que puede tener algo con ella tras sentirse muy bien junto a ella. Paralelamente, Gaspar recibía una inesperada propuesta de Dolores: empezar una vida juntos en Jerez. Y Miriam daba el paso y aprovechaba la oscuridad del almacén para besar a Joaquín tras descartar finalmente darle una nueva oportunidad a su ex, Alfredo.

Jesús y don Pedro no dudaban en celebrar haber conseguido que tanto Marta como Damián hayan votado a favor de su propuesta y Begoña, para tratar de no hacerle un feo al socio de su marido, aceptaba quedarse con ellos aunque no le hacía ninguna gracia. Y así es como el padre de Mateo descubría que la estabilidad familiar que le había prometido Jesús está lejos de producirse.

Por su parte, Andrés decidía sorprender a Mateo y a Claudia después de haberles escuchado hablar de sus problemas para tener una vivienda en condiciones. Así, el De La Reina les mostraba que les ha montado un pequeño apartamento en la fábrica para que puedan vivir en la colonia junto al resto de compañeros.

Después de descubrir que fue don Pedro Carpena quien convenció a Marta y Damián, Digna proponía conseguir separar a Jesús de su socio y sembrar una nueva guerra entre los De La Reina. Tras ello, la cocinera decidía olvidarse de sus escrúpulos y se presentaba en plena cena para revelarle a sus sobrinos el secreto mayor guardado por Damián: Tasio es su hijo y por tanto el cuarto De La Reina.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 90 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este viernes 22 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 190 de 'Sueños de libertad'

Tras la bomba que lanzó Digna al revelar que Tasio es hijo secreto de Damián, los De La Reina tratan de asimilar la información de que su padre había sido infiel a su madre y tuvo una relación extramatrimonial con la madre de Tasio. Y Damián no duda en decirle que no pueden darle lecciones con las vidas que tienen cada uno de ellos.

Damián asegura que asume la culpa de todo y les pide a sus hijos que nada de lo que se ha descubierto salga a la luz y les pide que estén de su parte si no quieren que la familia termine destruida para siempre. Después, Damián no duda en recriminarle a Digna que destapara su gran secreto sin previo aviso. Mientras que Jesús tiene su propia teoría sobre todo lo sucedido: Digna quiere destruirles a todos.

Después del beso con Miriam en el almacén, Joaquín no para de pensar en lo sucedido y se muestra esquivo con Gema. Después, Joaquín le dice a la secretaria que no ha podido parar de pensar en lo sucedido y le deja claro que no puede volver a ocurrir porque además de su jefe él está casado pero a la vez le dice que le encantó.

Por su lado, Gaspar toma una decisión sobre la propuesta de Dolores de marcharse con ella a iniciar una vida juntos en Jerez. Quien también vuelve a Toledo es Santiago después de haber cerrado varios pedidos con las tiendas de la zona. Y él no duda en hacerle un regalo a Fina para agradecerle su paciencia y lo bien que le ha tratado estos días. Y tras proponerle una cita, Fina le rechaza.

Después de que Luz le haya rechazado por descubrir que la engañó y que abandonó a su madre cuando se enteró de que estaba embarazada, Alberto ha decidido huir y marcharse sin dar ninguna explicación.

Al saber que Tasio es hermano de ellos, Andrés no duda en poner sobre la mesa que el operario sea tratado como uno más de ellos pero Marta no está dispuesta. Por su parte, Damián le cuenta a Tasio que sus hijos han descubierto que es su hijo y el operario siente que quizás ha llegado el momento de que le trate como un De La Reina más. Pero al contárselo a Carmen, ella le pide prudencia.

En medio de todo lo sucedido tras saberse lo de Tasio, Jesús propone a su amigo Miguel Ángel Vaca, el futuro gobernador civil de Toledo, que se hospede en su casa. De ese modo, ante la presencia del gobernador, los De La Reina tienen que fingir que son una familia en armonía para conseguir que acelere el proceso de construir el balneario.