Avance 'Sueños de libertad', capítulo jueves: Digna desenmascara a Damián y destapa su gran secreto

Tras la muerte de Isidro y por ende la despedida de Juan Gea, 'Sueños de libertad' sigue en un gran momento tanto en audiencias como a nivel de tramas tras el reciente estreno de la segunda temporada en la que no para de recibir nuevos personajes para relanzar nuevas tramas. Las últimas incorporaciones han sido las de la actriz Virginia Mora-Figueroa ('Acacias 38', 'Amar es para siempre') que da vida a Dolores, la novia por correspondencia de Gaspar, y Gabriel de Mulder ('Mía es la venganza') que interpreta a Santiago, el nuevo comercial que llega a la tienda.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este miércoles, tras conseguir acercarse a Damián y ahora que le siente como aliado al ser la única que se ha preocupado por su estado, María le decía que ya sabía que la carta que supuestamente le había escrito su padre a Andrés era suya y que lo había leído antes de la boda.

Marta y Fina tenían un desencuentro cuando la De La Reina le decía a su novia que tiene que olvidarse de que su padre murió por su culpa pero la dependienta le dejaba claro que falleció porque hizo un sobreesfuerzo para arreglarles el jardín y estallaba contra ella harta de que todos traten de decirle que no fue su culpa y de que debe superarlo.

Andrés y Begoña daban el paso y acudían a visitar el apartamento que han alquilado para poder disfrutar juntos de su amor sin que nadie les interrumpa ni les juzgue y poder ser felices.

Alberto se presentaba en el dispensario para que Luz lo tratara y la doctora no dudaba en decirle que no quiere volver a verle ni a saber nada de él. Mientras él trataba de que le perdone porque se siente avergonzado de lo que hizo y que solo quería conocerla antes de morir.

Finalmente, Marta y Damián decidían votar a favor de los cambios propuestos por Jesús y don Pedro Carpena para el balneario provocando el cabreo de los Merino al sentirse de nuevo despreciados por los De La Reina. Después, Digna no dudaba en encararse con Damián por votar en contra de sus hijos y le dejaba claro que todo el daño que les han hecho les hace más fuertes.

Tras su discusión con Marta, Fina acudía junto a Santiago al cementerio para ayudarle a que termine de superar la muerte de su madre al sentirse culpable pues se murió estando peleados porque ella no aceptaba a la chica con la que estaba el comercial

Gaspar se mostraba ilusionado ante Tasio después de haber conocido a Dolores y saber que ella está enamorada de él. No obstante, la pareja debía despedirse pues ella tiene que volver y retomar su trabajo como empresaria vitivinícola. Por su parte, Mateo decidía buscar un hogar para poder vivir con Claudia y renunciar al sueño de montar una librería tras las quejas de su esposa por la pensión en la que malviven.

Después de sentirse decepcionada con lo que ha descubierto sobre su padre, Luz se desahogaba con Luis y el Merino le decía que a veces es difícil no perdonar a las personas que se quiere. Ella no paraba de reprocharle a su padre todos los engaños y mentiras y Luis le proponía pedirle a Joaquín que le despida pero ella solo quiere que no se acerque a ella.

Al llegar a casa, Andrés no dudaba en encararse con Damián por seguir beneficiando a Jesús y Marta trataba de separarles. Cuando María entraba en el despacho, Damián daba la cara por ella. Después, Andrés le contaba lo sucedido a Begoña.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 189 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este jueves 21 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 189 de 'Sueños de libertad'

Tras estrenar el piso que han alquilado y tener relaciones, Andrés se confiesa con Begoña y le dice que pese a que no perdona todo lo que ha hecho su padre no por eso ha dejado de quererle y teme que se pueda morir y estén así de separados. Ella le anima a que pueda pasar página e incluso perdonarle para poder seguir adelante.

Digna no duda en decirle a Fina que tienen una conversación pendiente y que sabe que le pasa algo. Tras ello, Fina decide abrirse en canal y le confiesa a la cocinera su verdadera relación con Marta y Digna no duda en apoyarla.

Marta acude al laboratorio para decirle a Luis que solo vela por los negocios y el Merino le deja claro que al final solo hay dos bandos: los Merino y los De La Reina y que han vuelto a dejarles arrinconados. Marta trata de dejarle claro que solo son negocios y que quiere tener una buena relación con él pero ambos tienen un enfrentamiento después de que Luis le diga que se siente traicionado.

Tras el consejo de Begoña, Andrés decide acercar posturas con su padre y Damián que piensa que ha sido María quien ha conseguido que su hijo se acerque a él ofrece su ayuda a su nuera para tratar de recuperar el amor de su hijo. Lo que no espera es que María le pide que eche a Jesús y Begoña de su casa.

Santiago y Fina se despiden después de haber concluido su trabajo y al escuchar por boca de Gaspar que la dependienta no tiene novio, él siente que puede tener algo con ella tras sentirse muy bien junto a ella. Paralelamente, Gaspar recibe una inesperada propuesta de Dolores: empezar una vida juntos en Jerez. Y Miriam da el paso y aprovecha la oscuridad del almacén para besar a Joaquín tras descartar finalmente darle una nueva oportunidad a su ex, Alfredo.

Jesús y don Pedro no dudan en celebrar haber conseguido que tanto Marta como Damián hayan votado a favor de su propuesta y Begoña, para tratar de no hacerle un feo al socio de su marido, acepta quedarse con ellos aunque no le hace ninguna gracia. Y así es como el padre de Mateo descubre que la estabilidad familiar que le había prometido Jesús está lejos de producirse.

Por su parte, Andrés decide sorprender a Mateo y a Claudia después de haberles escuchado hablar de sus problemas para tener una vivienda en condiciones. Así, el De La Reina les muestra que les ha montado un pequeño apartamento en la fábrica para que puedan vivir en la colonia junto al resto de compañeros.

Después de descubrir que fue don Pedro Carpena quien convenció a Marta y Damián, Digna propone conseguir separar a Jesús de su socio y sembrar una nueva guerra entre los De La Reina. Tras ello, la cocinera decide olvidarse de sus escrúpulos y se presenta en plena cena para revelarle a sus sobrinos el secreto mayor guardado por Damián: Tasio es su hijo y por tanto el cuarto De La Reina.