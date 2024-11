Avance 'Sueños de libertad', capítulo miércoles: la alianza de Damián y María y el aviso de Digna

Tras la muerte de Isidro y por ende la despedida de Juan Gea, 'Sueños de libertad' sigue en un gran momento tanto en audiencias como a nivel de tramas tras el reciente estreno de la segunda temporada en la que no para de recibir nuevos personajes para relanzar nuevas tramas. Las últimas incorporaciones han sido las de la actriz Virginia Mora-Figueroa ('Acacias 38', 'Amar es para siempre') que da vida a Dolores, la novia por correspondencia de Gaspar, y Gabriel de Mulder ('Mía es la venganza') que interpreta a Santiago, el nuevo comercial que llega a la tienda.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este martes, Begoña le contaba a Andrés que Jesús le ha devuelto parte del dinero de la herencia de su padre que le había robado y por tanto ha recuperado su autonomía económica. Así, no dudaba en aceptar su propuesta de alquilar un piso para poder estar juntos a solas. Sin embargo, este movimiento hace sospechar a Andrés creyendo que todo es una estrategia para recuperar a su mujer.

Los Merino hablaban con Digna sobre lo sucedido en la primera junta tras la fusión con Jesús y don Pedro Carpena y la cocinera les pedía a sus hijos que procuren que ni su primo ni su socio muevan una sola coma del proyecto del balneario de Gervasio. Mientras Jesús le pedía a su socio que confíe en él aunque sabe que Andrés no les apoyará. Por ello, los Merino necesitarán el apoyo de Marta y Damián al igual que tratará de hacer Jesús.

Fina sigue sin superar la reciente muerte de Isidro y Digna trataba de apoyarla para que consiga salir adelante y se olvide de sentirse culpable. Paralelamente, Santiago, el nuevo comercial trataba de acercarse a su compañera al sentirse identificado pues él también ha perdido a su madre hace un año y ambos limaban asperezas.

Luz conseguía rescatar en Madrid un diario que perteneció a su madre. Y aunque tiene ganas de saber más sobre ella, la doctora tiene miedo de descubrir alguna información que le pueda hacer daño. Pese a todo, tras el consejo de Luis, Luz decidía leerlo.

Tras la charla con sus hijos, Digna no dudaba en acercarse a Damián para tratar de saber cuál es su parecer con respecto al plan de Jesús de mejorar el plan del balneario ideado por Gervasio y el patriarca no dudaba en decir que al final hay que priorizar la parte económica del proyecto. Pero la cocinera le dejaba claro que lo único que busca su hijo con todo esto es venganza para acabar con los Merino y posteriormente con los De La Reina.

Poco a poco, Dolores y Gaspar avanzaban en su relación y tras una nueva cita ella le dejaba claro que está enamorada de él. Por otro lado, tras una conversación entre hermanos Luis se daba cuenta de que a Joaquín le gusta Miriam aunque el Merino lo niega. Justo después Gema le proponía a Joaquín hacer un viaje a Roma y él trataba de poner mil excusas para hacer que a la doncella se le quiten las ganas de viajar.

Tras decidir leer el diario de su madre, Luz no dudaba en decir que ha conseguido reconciliarse con ella y que solo fue una víctima. Así, tras descubrir que Alberto decidió abandonar a su madre tras descubrir que estaba embarazada, la doctora Borrell le pedía a su padre que desaparezca de su vida.

Al comprobar que Damián está enfermo, María no dudaba en aprovechar su constipado para ganarse su favor y se mostraba preocupada por él haciéndole todos los cuidados.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 188 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este miércoles 20 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 188 de 'Sueños de libertad'

Tras conseguir acercarse a Damián y ahora que le siente como aliado al ser la única que se ha preocupado por su estado, María le dice que ya sabía que la carta que supuestamente le había escrito su padre a Andrés era suya y que lo había leído antes de la boda.

Marta y Fina tienen un desencuentro cuando la De La Reina le dice a su novia que tiene que olvidarse de que su padre murió por su culpa pero la dependienta le deja claro que murió porque hizo un sobreesfuerzo para arreglarles el jardín y estalla contra ella harta de que todos traten de decirle que no fue su culpa y de que debe superarlo.

Andrés y Begoña dan el paso y acuden a visitar el apartamento que han alquilado para poder disfrutar juntos de su amor sin que nadie les interrumpa ni les juzgue y poder ser felices.

Alberto se presenta en el dispensario para que Luz lo trate y la doctora no duda en decirle que no quiere volver a verle ni a saber nada de él. Mientras él trata de que le perdone porque se siente avergonzado de lo que hizo y que solo quería conocerla antes de morir.

Finalmente, Marta y Damián deciden votar a favor de los cambios propuestos por Jesús y don Pedro Carpena para el balneario provocando el cabreo de los Merino al sentirse de nuevo desprestigiados por los De La Reina. Después, Digna no duda en encararse con Damián por votar en contra de sus hijos y le deja claro que todo el daño que les han hecho les hace más fuertes.

Tras su discusión con Marta, Fina acude junto a Santiago al cementerio para ayudarle a que termine de superar la muerte de su madre al sentirse culpable pues se murió estando peleados porque ella no aceptaba a la chica con la que estaba el comercial

Gaspar se muestra ilusionado ante Tasio después de haber conocido a Dolores y saber que ella está enamorada de él. No obstante, la pareja debe despedirse pues ella tiene que volver y retomar su trabajo como empresaria vitivinícola. Por su parte, Mateo decide buscar un hogar para poder vivir con Claudia y renunciar al sueño de montar una librería tras las quejas de su esposa por la pensión en la que malviven.

Después de sentirse decepcionada con lo que ha descubierto sobre su padre, Luz se desahoga con Luis y el Merino le dice que a veces es difícil no perdonar a las personas que se quiere. Ella no para de reprocharle a su padre todos los engaños y mentiras y Luis le propone pedirle a Joaquín que le despida pero ella solo quiere que no se acerque a ella.

Al llegar a casa, Andrés no duda en encararse con Damián por seguir beneficiando a Jesús y Marta trata de separarles. Cuando María entra en el despacho, Damián da la cara por ella. Después, Andrés le cuenta lo sucedido a Begoña.