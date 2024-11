Nacho Abad lanza la pregunta que muchos se hacen sobre el chef José Andrés sin titubeos

En 'En boca de todos' han tratado cómo hay numerosos famosos volcados en la ayuda a Valencia sobre el terreno. Cantantes, actores o influencers apoyan a las víctimas y participan en las labores de limpieza y en el suministro de víveres. Y Nacho Abad ha puesto en valor a la ONG de José Andrés, representada en España por la chef Pepa Muñoz. Ambos están trabajando intensamente junto a un amplio equipo para dar de comer a quienes lo han perdido todo.

Y sobre ello, el presentador de Mediaset ha desvelado algo que no había compartido hasta ahora. "Quiero poner un ejemplo. No es especialmente famosa, se llama Pepa, me la encontré en Benetúser, llevaba comida caliente, y me enseñó un chat en el que se ponía a hablar con el socio de José Andrés, que es el que ayuda siempre con World Central Kitchen", ha introducido.

"Y a las seis de la tarde de ese martes deciden activarse porque venía una DANA gordísima en Valencia. A las ocho de la tarde Pepa le dice que hay cuatro muertos ya; y a las tres de la mañana se activan para ayudar a los valencianos", ha explicado Nacho Abad, impresionada por esa capacidad de respuesta tan acelerada.

Nacho Abad, rotundo: "¿Cómo es posible?"

Por eso, la pregunta de Abad ha sido clara y, desde luego, se la formulan muchos. "Claro, ¿cómo es posible que Pepa y la ONG de José Andrés se activen inmediatamente y las autoridades en cambio tarden lo que han tardado?", ha planteado el comunicador.

"El lunes y el martes por la mañana ya se había avisado de que la gente no saliera de casa y que no se cogieran los coches. En las televisiones ya se había dicho que venía esta DANA. Y hay Ayuntamientos que suspendieron las clases. O sea que saberse se sabía", ha comentado Sonia Ferrer.

Por su parte, Patricia Cerezo ha rematado ensalzando esa encomiable labor de José Andrés y Pepa Muñoz: "Los que se han salvado necesitaban comer y el equipo de World Central Kitchen lo que hizo fue saber alimentar a las personas como han hecho en Ucrania o Haití".