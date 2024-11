"Malditos seáis": Joaquín Prat se muestra como pocas veces en su adiós en 'Vamos a ver'

Joaquín Prat se ha despedido de 'Vamos a ver' este miércoles elevando el tono como pocas veces. El presentador de Telecinco se encuentra desplazado en Valencia, en los puntos más afectados por la DANA como es el caso de Paiporta, epicentro de la tragedia.

Y tras llevar tres mañanas recabando todo tipo de testimonios, todos desgarradores, y de pulsar el ambiente y ser testigo en primera de la devastación y de la insuficiente ayuda que denuncian los damnificados, ha hecho un alegato demoledor al decir adiós al programa de hoy.

"Me gustaría ver un rayo de esperanza, pero aquí la gente está de mierda hasta el cuello, esa es la realidad", ha sentenciado muy serio Joaquín Prat. "En dos minutos que te pares, pasa una persona y te dice que necesitan que desembocen las alcantarillas porque es imposible sacar el agua de las casas y de la calle si las alcantarillas no están desembozadas", ha explicado.

El comunicador ha constatado el caos que ha podido observar por todas partes. "Por favor, que no haya tanto coche aparcado o tanta maquinaria pesada aparcada en el lateral porque no les llega la comida. Y necesitan comida caliente", ha demandado Prat. "Carmen me ha dicho que por qué no avisaron antes, porque sacaron a los mayores del centro de día, pero a su suegro, que vivía en una vivienda social, no le avisaron a tiempo y está desaparecido", ha ejemplificado.

Joaquín Prat: "Hay que coordinar un poquito mejor las cosas. Esto tiene que invitar a una reflexión profunda"

"Entonces, esto, poco a poco, va mejorando, pero sigue siendo el caos más absoluto. Y esta gente necesita ayuda hoy y va a necesitarla durante muchas semanas e incluso meses. Hay que coordinar un poquito mejor las cosas. Esto tiene que invitar a una reflexión profunda", ha señalado Joaquín Prat como recado a la clase política.

"Antes, una fuente muy autorizada me decía que, viendo cómo bajaba el agua desde Utiel y desde Chiva, si hubiesen tenido una hora, no habría nadie en la calle, y no habría fallecidos. Habría habido una tragedia en destrozos materiales, pero no se hubiesen perdido vidas. ¿Cómo es posible?", ha clamado.

"Hay un protocolo de emergencias aprobado desde el año 2003. Estamos en 2024. Malditos seáis todos los que no lo habéis aplicado", se ha revuelto Joaquín Prat. "Hay que estar aquí para ver el dolor de esta gente. Hemos intentado darles voz y hemos intentado reflejar la realidad, pero lo que hay aquí es mucho peor de lo que podamos mostrar en cualquier programa de televisión cualquier periodista", ha culminado su discurso.