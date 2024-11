Karlos Arguiñano se desmarca del guion para verbalizar esto sobre la DANA en Antena 3

Karlos Arguiñano, que se ha visto afectado por los cambios de programación de Antena 3 a raíz de su cobertura especial sobre la DANA que ha asolado la provincia de Valencia, ha regresado a con su 'Cocina Abierta' con un mensaje de aliento hacia todos los damnificados.

El cocinero se ha salido del guion durante uno de sus cocinados y, mirando fijamente a cámara, se ha dirigido a quienes lo han perdido todo a causa del temporal. "Me estoy acordando de todos los afectados de estos últimos días por la DANA", ha empezado diciendo.

"Un abrazo muy grande a todos. Yo estoy cocinando tranquilo aquí y muchos no tenéis dónde poner una cazuela, no tenéis un grifo que eche agua y no tenéis una luz que ilumine...", ha lamentado Karlos Arguiñano, constatando una dura realidad y utilizando su espacio televisivo para ponerla sobre la mesa y que nadie la olvide.

Karlos Arguiñano: "Os tenemos presentes a todos en todo el equipo"

"Os tenemos presentes a todos en todo el equipo", ha añadido Arguiñano, visiblemente afectado por tanta tragedia y devastación. A este gesto se ha sumado el de su hijo Joseba Arguiñano, que ha participado en la entrega de este miércoles.

Y lo ha hecho para tener un guiño con el pueblo valenciano: "Con todo el cariño, voy a hacer una receta valenciana, los fartons". Un bollo típico de Valencia. Tras hacer su receta, tanto Karlos Arguiñano como su hijo han despedido la emisión con otras palabras de consuelo hacia las víctimas: "A todos los afectados, un abrazo muy grande desde aquí. ¡Ánimo!".