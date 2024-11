La vida actual de Matt Dallas: de protagonizar 'Kyle XY' a tener que ocultar su sexualidad

A mediados de los 2000, la televisión era muy diferente a la de hoy en día. Las series tenían temporadas mucho más largas y no teníamos que esperar dos o tres años para nuevos capítulos. No había plataformas de streaming y, en España, las ficciones internacionales nos llegaban por televisión en abierto o gracias a servicios de pago como Vía Digital. En esos años aparecieron muchos títulos míticos como 'Mujeres desesperadas', 'Perdidos' u otros algo más olvidados pero que impactaron mucho en la audiencia. Es el caso de 'Kyle XY', que en España emitió Cuatro, y que estaba protagonizada por el joven actor Matt Dallas.

La premisa de la serie no podía ser más interesante. Un chico adolescente es encontrado vagando sin rumbo en un bosque a las afueras de Seattle, recubierto de una especie de sustancia rosa. No sabe quién es, de dónde viene, ni conserva recuerdo alguno. Tampoco sabe hablar y sus reacciones parecen las de un recién nacido. Así que la policía le asigna una psicóloga para ahondar en su identidad, y esta se la lleva a casa. Cuatro lo dio todo con la promoción y 'Kyle XY' tuvo unos muy buenos datos de audiencia durante sus tres temporadas y 43 episodios. Matt Dallas pasó de ser un completo desconocido a aparecer en todas las revistas (no había redes sociales aún) y alfombras rojas.

Y, aunque ha seguido trabajando desde que acabara la serie, es verdad que no ha vuelto a protagonizar ningún proyecto de las características de la serie. Apareció en un par de videoclips de estrellas como Katy Perry o James Blunt. Pero su carrera se ha centrado más en películas para televisión o series poco rescatables como 'Eastwick' o 'Baby Daddy'. Y, en los últimos años, se ha centrado más en su familia, sobre todo tras adoptar a su hijo en 2015.

El reparto de 'Kyle XY' en la primera temporada.

Problemas con su orientación sexual

Pero si hubo algo que le marcó su carrera por completo, fue la decisión de ocultar su orientación sexual cuando estaba en el punto más alto de fama. Como reveló hace unos años en su canal de Youtube junto a su marido Blue Hamilton, le recomendaron fervientemente que no hiciera pública su homosexualidad. "Cuando estaba haciendo 'Kyle XY', me dijeron que no saliera del armario porque eso iba a arruinar mi carrera", empezó explicando el actor. "Pasé por un periodo de soltería muy largo porque tenía miedo de tener citas".

"Me dijeron que me quedara en el armario, que no hablara de mi sexualidad, que acudiera a las alfombras rojas con una chica del brazo, porque no podría tener éxito si era abiertamente gay en la industria del entretenimiento". Y es que no es el único actor que, en aquella época, tuvo que ocultarse para poder seguir trabajando. Raven Symone (estrella de la serie de Disney 'Raven'), Cara Delevigne o Kristen Stewart son varios de los nombres de intérpretes que tuvieron que ocultarse para poder seguir trabajando.

También podrían estar en la lista actores como Matt Boomer ("decir que no me costó proyectos el salir del armario sería mentir") o Colton Haynes, que denunció públicamente cómo le forzaban a mostrar mujeres a su lado para que nadie supiera que era gay. Por suerte, en la actualidad todos ellos han podido vivir siendo fieles a quienes son. Aunque hoy en día todavía hay personas que tienen que seguir ocultándose para poder seguir con sus carreras.

"Ojalá no hubiera seguido ese consejo", se sinceró Matt Dallas. "Me desconecté mucho de lo que era, y hay muchas cosas residuales con las que hasta el día de hoy sigo lidiando, porque era una negación que estaba muy metida en mi cerebro [...] Hay momentos en los que estoy actuando y pienso: 'oh, eso lo estás haciendo demasiado gay'. Es algo que tengo metido en la cabeza" . Porque al final, negar quién eres realmente es una herida que tarda mucho en cicatriz. Y lamentablemente, la gente del colectivo ha tenido que aprender a mentir muy bien para poder seguir viviendo en paz. Aunque hay algo de luz en el futuro, sobre todo con las nuevas generaciones. Para ellos, Blue Hamilton, el marido de Matt Dallas, tiene un buen consejo: "Se visible, muy visible, y gay".

Ambos hicieron público que estaban prometidos en un post en redes sociales en 2013, y dos años más tarde, contrajeron matrimonio y decidieron adoptar a su primer hijo, Crow. Desde entonces, han mostrado su vida familiar sin tapujos tanto en redes como en su canal de Youtube. Y aunque Matt está más alejado de las cámaras en los últimos años, su labor hablando directamente de los problemas que afronta el colectivo en la industria del entretenimiento es muy importante.