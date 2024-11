Joaquín Prat señala exactamente lo que parte la gente piensa de Raquel Bollo tras 'De Viernes'

Raquel Bollo acudió a 'De Viernes' con un objetivo claro: desmontar la versión de Isa Pantoja. A pesar de su nula relación con la tonadillera, la diseñadora, "para ganar puntos", ha querido defenderla frente a su hija, a la que tachó de "protegida" y "consentida". Todo ello ha sido comentado en 'Vamos a ver' y Joaquín Prat ha cuestionado la entrevista de la diseñadora en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona.

"Decía Raquel que ella no había vivido esos dramáticos episodios, justificaba una y otra vez que no ha vivido nunca jamás ese tipo de situaciones y que no las había visto. Pero es que no tienes que ver algo para que suceda", ha apuntado Verónica Dulanto, crítica con que Bollo fuera una negacionista de esos presuntos desaires hacia Isa Pi en Cantora.

En ese momento, Joaquín Prat ha planteado la pregunta del millón, poniendo en solfa su invitación en 'De Viernes'. "Los asuntos más polémicos que se han abordado en los últimos tiempos respecto a la vida de Isa con su familia son tres: el corte de pelo, la visita al ginecólogo y la manguera. ¿Estaba Raquel presente en algunos de esos momentos? No. Luego, ¿para qué va Raquel Bollo a 'De Viernes'?", ha cuestionado alto y claro.

"Para ganar puntos y para acercarse de nuevo a Isabel Pantoja", le ha dilucidado Antonio Rossi. "Lo asombroso es que ganar puntos ante Isabel Pantoja sea machacar a su hija. ¿Para qué madre eso supone sumar un punto?", ha sentenciado Sandra Aladro completamente sorprendida.

"¿Pero para volver a ser palmera? No consigo entenderlo", ha lamentado Joaquín Prat, echando por tierra lo que hizo Raquel Bollo en el programa nocturno de Telecinco cuando, encima, la cantante no piensa recuperar la relación de antaño con la colaboradora. "Entonces, con una gran amiga que te ha defenestrado y que no quiere saber nada de ti, ¿me puedes explicar qué le lleva ahora a defender de nuevo a Isabel Pantoja? ¿Para qué? Un poquito de amor propio", ha apuntado Verónica Dulanto. "Da pena escuchar a Raquel hablando así de Isa", ha añadido la copresentadora.

"El hincapié de Raquel durante toda la noche era precisamente airear comentarios y acciones de Isa Pantoja que de alguna manera justificaran todo lo que le ha acabado pasando en esa familia. Esto es algo muy común precisamente en todo el círculo de personas que han rodeado a Isabel Pantoja, ese beneplácito para criticar a Isa creo que tiene una reflexión muy profunda y es que saben que no van a ser castigado por ello", ha valorado Sandra Aladro.

"Nada justifica lo que Isa ha vivido, así que a mi no me vengas a contar historias que no tienen ningún sentido", ha criticado Adriana Dorronsoro, a la que le "faltó una pregunta que hacerle a Raquel Bollo en 'De Viernes' que es 'en qué mundo vives'". "Porque no se ha enterado de nada, justifica lo que pasó a Isa con que tuvo una adolescencia complicada", ha censurado la tertuliana.

Otra colaboradora del programa matinal de Joaquín Prat, Bibiana Fernández, ha sido también crítica con la entrevista de Raquel Bollo: "Innecesariamente se mete en un terreno en el que como mujer y como madre porque entran dos factores queda muy mal porque eres mujer y eres madre, que tienes una hija y además es que las cosas que sucedieron tienen un componente muy machista".

"Y porque ha sido una mujer maltratada y hay episodios que nunca puedes defender, que tienes que condenar siempre", ha apostillado Pepe del Real, en referencia a un pasado con Chiquetete que le debería hacer más empática. "Razón de más", ha rematado Bibiana.