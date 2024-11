Joaquín Prat hace lo indebido en Telecinco y tiene que ser amonestado por la dirección inmediatamente

Joaquín Prat ha patinado sin quererlo durante la emisión de este martes a consecuencia de un malentendido con la dirección de 'Vamos a ver', su programa matinal en Telecinco. Y se ha producido un breve encontronazo.

Los Reyes ha vuelto al epicentro de la DANA doce días después de su primera y conflictiva visita a Paiporta. Felipe VI y Letizia van a estar en los municipios de Chiva, Utiel y Letur, y un equipo del magacín de Mediaset ha cubierto la noticia.

Tras informar sobre ello, Joaquín Prat ha dado paso a una publicidad indebidamente. "Después de visitar la localidad de Chiva, irán a Utiel y finalmente a la de Letur ya en la provincia de Albacete. Nosotros hacemos una pausa y regresamos", ha indicado a los espectadores de 'Vamos a ver'.

Sin embargo, era un error. La pauta no recogía que en ese momento tuviera que hacerse una pausa publicitaria y, rápidamente, la dirección se ha visto obligada a intervenir para enmendar el fallo y evitar afectaciones en lo que a audiencia se refiere.

"Que no, que no, que no, que no", se ha oído al director, captándose su elevado tono de voz perfectamente. "¿Ah no?", ha reaccionado descolocado Joaquín Prat. "No", ha exclamado el alto mando de 'Vamos a ver'. "¿Nos vamos entonces a...?", preguntaba visiblemente confuso el comunicador.

"Vale, perdón, qué susto me has dado. Tranquilo, tranquilo", ha replicado acto seguido Joaquín Prat, sobresaltado por el tono del director y por su vehemente toque de atención. "Casi se nos sale el corazón", ha apostillado Patricia Pardo.

"He cometido un error, ya está", ha zanjado Joaquín, disculpándose con su 'jefe' y con los espectadores de 'Vamos a ver'. Sin más dilación, ha continuado el programa conectando con la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se juzgaba a David alias 'El Tuvi' por violar, vejar y asesinar a una joven de 19 años en 2019 en Carcaixent.