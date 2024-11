Jesús Cintora salta al nuevo 'Sálvame' y deja las cosas claras ante lo ocurrido con Broncano

Los espectadores de 'Ni que fuéramos' se habrán sorprendido este viernes al ver como el periodista Jesús Cintora se colaba en la "Quickie Ronda" para hablar del escrache al que el periodista afín a la ultraderecha Vito Quiles sometió a David Broncano tras salir de grabar 'La Revuelta' de este jueves.

Así, el espacio presentado por María Patiño analizaba primero el éxito de 'La Revuelta' de Broncano este jueves con la emisión de la controvertida entrevista de Jorge Martín. Y después se hacía eco de lo sucedido entre Broncano y Vito Quiles.

En el vídeo, de dos minutos de duración, podemos ver cómo el jefe de prensa de Alvise, líder de 'Se Acabó la Fiesta', no para de provocar al presentador. Y después ha tratado de manipular asegurando que Broncano no le responde ni se atreve a contestar porque según él le deja retratado.

"Yo creo que hay que poner en valor el talento del equipo y del propio Broncano por encima de todo, al final representa algo con cierta novedad, cierta transgresión y probablemente con contenidos que la gente podía estar esperando en la radio televisión pública", empezaba opinando Jesús Cintora sobre 'La Revuelta'.

Tras ello, Cintora no dudaba en sentenciar lo que para él es Vito Quiles. "Luego hay este tipo de elementos que se dedican a la manipulación constante, que tergiversan un vídeo después de que Broncano le atienda a las preguntas, que esparcen veneno por parte de ultraderecha, y habéis hecho bien en decir que esta gente no son periodistas", recalcaba.

"Pero eso no debe alejar el plano de lo que es lo fundamental que es el talento del equipo de un programa de entretenimiento y que gozó de la torpeza de la competencia, que no es la primera vez que para destruir a alguien que va a competir pues le favoreció hacerle una campaña de marketing, fueron torpes en eso. Y luego además a Broncano se le ha respaldado. Algunos no tuvimos esa fortuna cuando se nos intentaba derribar. Y el talento de ese equipo y del propio Broncano está siendo un éxito para escozor de aquellos que se creen que pueden tener el monopolio de determinados contenidos y que llevan mal la competencia. No se ataca a la competencia como dice este esparcidor de bulos, se compite limpiamente", proseguía defendiendo el presentador.

Después, era María Patiño la que cuestionaba a Vito Quiles. "Yo le diría a este chico que es absolutamente manipulador y mentiroso que si estamos perdiendo tanto el tiempo con cosas importantes no se por que se busca a Broncano y no se va a buscar a víctimas de la DANA. Por su propia boca cae en su propia basura. ¿Es tan difícil entender que la tele pública vive del dinero público?", cuestionaba la presentadora.

Jesús Cintora desmiente los bulos de Vito Quiles y la derecha sobre Broncano

"Bueno eso hay que explicarlo. Al final las privadas también tienen un hilo conductor con la financiación pública. Una televisión privada goza de una licencia que es pública y tiene financiación pública y buena parte de su financiación tiene que ver con anunciantes y con dinero que es público. Que no se manipule con eso", le aclaraba Jesús Cintora.

"Hay que poner el acento en la manipulación porque yo lo viví, a mí para hacerme muchísimo daño con estas campañas de bulos, que además suelen salir de los equipos de comunicación de empresas televisivas que se dedican a destruir a competidores, se trasladó el bulo de que lo que cuesta todo el programa es lo que se lleva el presentador. Una cosa es lo que cuesta el programa y otra lo que cobra el presentador, los guionistas y todo el equipo. Y luego hay un presupuesto de RTVE que es la partida que va a esa cadena y que una cosa es esa partida y otra que va a sanidad y a Fomento, es manipulación e intentar tapar el talento de 'La revuelta' que está haciendo pupa porque rompe una línea de lo que se creía que tenía Pablo Motos, que merece un respeto también", concluía Cintora.

Finalmente, María Patiño daba la cara por David Broncano tras el escrache de Vito Quiles. "Yo me quito el sombrero con Broncano porque yo no tengo esa paciencia para aguantar estoicamente esas estupideces", aseveraba. "Desconozco si David Broncano conocía a este tipo, pero por ser educado le contesta", apostillaba Jesús Cintora.