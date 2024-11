Iker Jiménez habla alto y claro en 'Horizonte' sobre el cierre de su canal de Youtube

Las malas noticias no paran de sacudir a Iker Jiménez durante las últimas semanas. Tras perder a uno de sus grandes patrocinadores de 'Horizonte' a raíz de su polémica por los bulos sobre la DANA, el periodista se enfrenta a otro revés profesional. Youtube ha cerrado el canal del presentador en la plataforma, y el comunicador no ha dudado en denunciar lo ocurrido desde su espacio de Cuatro.

Este martes, a escasas horas de que el marido de Carmen Porter diera inicio a una nueva emisión de 'La estirpe de los Libres' en su canal de Youtube, el periodista descubrió que la plataforma había decidido clausurar su vía de streaming. "Qué casualidad ¿verdad? Un ataque bien planificado. Vamos a ver si podemos recuperarlo", escribió el presentador este martes en su cuenta de 'X'.

Iker Jiménez denuncia el cierre de su canal de Youtube en 'Horizonte'

Más tarde, anunciaba que intentarían emitir el espacio a través de su cuenta en 'X'. "Habrá que dar un ultimátum", sentenció Iker Jiménez, que este viernes de madrugada volvió a denunciar la censura que había sufrido en 'Horizonte'. "Nuestro canal, hackeado y tumbado, además con jolgorio para muchos periodistas... que si va con su ideología, no sé cuál es la mía, pero si va con la suya jalean la censura", comenzó explicando el rostro de Cuatro.

Iker Jiménez y Carmen Porter en 'Horizonte'

Entonces, antes de dar paso a su reportero Nacho Navarro, el presentador de 'Horizonte' y 'Cuarto Milenio' se pronunció sobre sus planes para recomponer su espacio de Youtube. "Ese canal, que lo estamos recomponiendo a trozo porque lo han destrozado... no Youtube, como ha publicado algún lelo. Youtube lo tumba directamente porque ha habido un hackeo", advirtió el comunicador.

"Algunos dicen que no es periodismo lo que hacemos. Algunas cadenas, que tendrían que estar muy vigilantes de lo que ocurre en el estado español, porque las pagamos... Mientras estaban emitiendo merluza al horno, el Balón de Oro o no se qué, en ese humilde canal que han tumbado estábamos poniendo a gente en contacto entre sí, que se estaban buscando porque habían desaparecido", sentenció Iker Jiménez.

"Esto para mí sí es periodismo"

Fue entonces cuando sacó la cara por su reportero, que le escuchaba atento al otro lado de la conexión en directo. "En esas 24 horas Nacho Navarro estaba en la oscuridad de Paiporta solo, tres semanas después sigue contando la historia. Esto para mí sí es periodismo. Don Nacho, enhorabuena", terminó señalando el presentador.

Pero más tarde volvieron a pronunciarse sobre los señalamientos que han sufrido durante las últimas semanas y la persecución a su canal de Youtube. "Todavía tengo silla aquí, aunque muchos quieren que no la tenga. Porque esta casa quiere información de este tipo", aseguró el periodista. "Con bastante honestidad y seguro que con algún error, claro que sí. Les doy mi palabra, todo lo que he vivido en estas tres semanas... los medios más tradicionales nos han dado mucha cera", subrayó el comunicador.

Aún así, distinguió el apoyo de muchos profesionales como Ana Rosa Quintana o youtubers como Frank de la jungla. "Me decía Carlos Herrera que en 40 años no había visto algo así... A mí hay algo en esta historia que se me pierde, que no me encaja. No lo acabo de entender", prosiguió señalando Iker Jiménez ante su audiencia, dejando entrever una conspiración detrás de su machaque mediático de las últimas semanas.

"Gracias a todos, sobre todo a toda esa mala gente, a todos esos enemigos, a toda esa gente de las redes que se ha puesto a favor. Me han demostrado su capacidad de no tener miedo. Y ya solo nos queda ser valientes. No nos queda otra cosa", se despidió el presentador de Mediaset.