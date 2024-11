El verdadero motivo por el que Sonsoles Ónega desaparece de su programa sin explicación alguna

Es habitual que Ana Rosa Quintana no presente los viernes 'TardeAR' y sea Frank Blanco el conductor de la última entrega de la semana. Lo que no es tan ordinario es que Sonsoles Ónega no se ponga al frente de 'Y ahora Sonsoles'. Sin embargo, este viernes la presentadora se ha ausentado de su programa.

Así, los espectadores que hayan sintonizado Antena 3 para ver 'Y ahora Sonsoles' se habrán sorprendido al ver como en lugar de Sonsoles Ónega estaba Pepa Romero como presentadora del programa.

Lo más llamativo de todo es que la ausencia de Sonsoles Ónega ha sido sin previo aviso pues la presentadora se despidió este jueves con total normalidad asegurando que "volvemos mañana" sin explicar que ella no estaría presente en el programa.

Y a diferencia de otras ocasiones en las que si se ha revelado el motivo por el que la presentadora no acudía a su puesto de trabajo, tampoco Pepa Romero ha hecho referencia a la ausencia de su compañera y se ha puesto al frente del programa de las tardes de Antena 3 con total normalidad.

Lo que ya está claro es que Pepa Romero se ha hecho un hueco como presentadora sustituta de Sonsoles Ónega después de que en la primera temporada fueran primero Bricio Segovia, actualmente en 'Informativos Telecinco', y posteriormente Rebeca Haro quienes la sustituyeran.

Cabe decir que tal y como ha podido verificar El Televisero, el motivo por el que Sonsoles Ónega no ha conducido este viernes 'Y ahora Sonsoles' es que la presentadora tenía que realizar un viaje de índole personal.