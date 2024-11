Lo que José Manuel Parada llega a soltar y que hace que a Sonsoles Ónega le cambie la cara

Si en la primera temporada eran habituales los piques entre Sonsoles Ónega y Miguel Lago, parece que esta temporada ha pasado a ser José Manuel Parada el protagonista de los dardos de la presentadora. Este jueves, ambos han protagonizado un momento curioso en pleno directo.

Todo se producía cuando en 'Y ahora Sonsoles' hablaban del polémico encuentro entre Cayetano Martínez de Irujo y su hermano Carlos en la misa funeral por el décimo aniversario de la muerte de la Duquesa de Alba.

"A Cayetano esto le pasa porque los hermanos no entienden que fuera el favorito de la madre", apostillaba José Manuel Parada al respecto. "Era el hijo preferido y esto crea problemas a veces", añadía el colaborador antes de que la presentadora le hiciera una pregunta sobre su vida.

Sonsoles Ónega llama la atención a Parada por lo que suelta de su hermana en 'YAS'

Así, Sonsoles Ónega aprovechaba para preguntarle a su colaborador si él tenía hermanos. "Yo tengo un hermano, tú también", le aclaraba Parada. "Yo dos, una hermana y un hermano", aseveraba entonces la presentadora. "Conozco a tu hermana", le decía José Manuel Parada en alusión a Cristina Ónega, que también es periodista y de hecho es la directora del Canal 24h de RTVE.

"Tú eres más mona", le soltaba el colaborador. "Oye, no digas eso que Cristina es monísima, de verdad Parada", le replicaba Sonsoles Ónega. "Ella es monísima pero tú me pareces más", aclaraba el periodista. "Pues ligaba mucho más que yo", sentenciaba Sonsoles antes de intentar cambiar de asunto.

"Cállate que como cuente tus amoríos, así, así", comentaba entonces José Manuel Parada. "¿Qué dices si no he ligado nada en toda mi vida?", reaccionaba la presentadora. "¿Qué no has ligado? No me tires de la lengua, chantajéame", terminaba diciendo José Manuel Parada.