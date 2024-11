El público de Telecinco se levanta contra Frank Blanco por su comentario en 'GH' y exige medidas

La casa de 'Gran Hermano' está más dividida que nunca. Esto es debido al conflicto que enfrenta a Daniela y Maica con el resto de habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra. Precisamente los últimos choques vividos entre sendos grupos han provocado que la colombiana y la murciana lleguen a plantearse su abandono.

"Van a por mí y no lo soporto. Me bloqueo y no sé defenderme. No sé Súper si voy a poder soportar esto", ha confesado Maica entre lágrimas en el confesionario. Son algunos de los comentarios sobre los que se ha debatido mucho en plató. De todas las opiniones vertidas, la de Frank Blanco ha sido sin lugar a dudas una de las más controvertidas.

En concreto, el también presentador de Mediaset se ha posicionado de parte del resto de la casa. "Cuando hay dos personas que tienen problemas con diez, el problema debe ser de esas dos", ha compartido en el plató generando la animadversión de Frigenti que negaba su teoría. El debate no ha ido a más ya que Ion Aramendi ha intervenido para cortar por lo sano y cambiar de tema.

🛑 Gravísimas palabras de Frank Blanco



“Cuando hay 2 personas que tienen un problema con 10, el problema debe ser de esas dos”



Peligroso discurso. Ejemplo: ¿En un cole si están todos en contra de 1 la culpa es del qué recibe Bullying?@mediasetcom



#GHDBT12 #GH24N #GH25N pic.twitter.com/Ku2XfPrh9n — Barbie B (@Darkname300) November 24, 2024

Frank Blanco no se calla y explota contra Maica: "La falsa es ella"

No ha sido el único comentario que Frank Blanco ha vertido contra Maica. Posteriormente, el tertuliano ha sentenciado a la murciana mandando un serio mensaje: "Maica, ya vale de inventarse cosas. Se inventa que si Laura le ha dicho cosas que no le ha dicho, se inventa tantas y tantas cosas que le ha llevado a este punto y está recogiendo lo que ha sembrado".

Frank Blanco no se ha quedado ahí en su ataque contra Maica: "El gran problema de Maica y, por eso se hace la víctima, es que no le gusta que le digan las verdades a la cara. La falsa es ella que se va al confesionario y es tan insegura que tu te vas al confesionario y va a espiarte y a ver lo que dices tú".

"Discurso muy peligroso": Oleada de críticas a Frank Blanco por su comentario

A pesar del corte del moderador, el comentario de Frank Blanco no ha pasado inadvertido en redes sociales. Muchos espectadores de 'Gran Hermano' se han lanzado a la yugular del presentador acusándole de encubrir conductas relacionadas con el bullying o acoso. "Ese discurso es muy peligroso", le ha advertido una seguidora al tiempo que insta a la organización a "rectificar por dignidad al programa".

No ha sido la única crítica que Frank Blanco ha recibido. "Es una vergüenza que se defiendan este tipo de pensamientos y no se haga nada", ha compartido otro espectador del reality. De hecho, esta intervención ha provocado que algunos compartan su historia: "A mí me hicieron bullying en el colegio y eran 11 contra 1. Yo no les hice nunca nada para que me trataran mal verbal y físicamente".

Frank Blanco “cuando 10 personas tienen problema con 2 el problema es de esas 2” amore el bullyng sabes que es ? esa regla no siempre es así… #GHDBT12 — naomisuperasensi (@naomisuperasens) November 24, 2024

Espero @ghoficial que hagáis a @Frank_Blanco pedir perdón por la barbaridad que ha soltado en pleno directo.



Hacer apología del bullying. NO PODÉIS DAR MÁS ASCO. #GHDBT12 — ⚪️⚫️• TodoSalseO • (@TodoSalseos) November 24, 2024

Este discurso de @Frank_Blanco es muy peligroso @ghoficial esperemos que le hagáis rectificar por dignidad al programa #GHDBT12 pic.twitter.com/8HQlKiMgrp — 🤘🏼💥 (@FansAdaraa) November 24, 2024

Frank Blanco ha dicho en pleno PRIME TIME que si te hacen bullying es por tu culpa



Es una vergüenza que se defiendan este tipo de pensamientos y no se haga nada.@ghoficial vais de culo y sin frenos.#GHDBT12 #GH24N pic.twitter.com/GAJOJ4y6JS — 🥀🧸 (@brookentoyy) November 24, 2024

Que vergüenza que @Frank_Blanco diga que cuando 10 personas se meten con dos la culpa es de las dos. ¿Sabes cuantos adolescentes sufren bullying en el instituto sin hacer nada y tienen a todo el mundo en contra? Lamentable #GHDBT12 — Juanma_toribio (cuenta personal) (@Juanma_toribio2) November 24, 2024

O sea me hicieron bullying durante 14 años en mi colegio por mi condición sexual, que hasta me llegaron a pegar, pero según Frank Blanco, la culpa es mia. Tócate los cojones con ciertos argumentos. #GHDBT12 — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) November 24, 2024

Espero que si a los hijos de frank blanco le hacen en algun momento bullying les diga que la culpa es de ellos y no de los compañeros #GHDBT12 — Antonio (@AntonioMartosR) November 24, 2024

El mensaje de Frank Blanco es muy peligroso, a mí me hicieron bullying en el colegio y eran 11 contra 1. Yo no les hice nunca nada para que me trataran mal verbal y físicamente. #GH24N #GHDBT12 — Rob (@robnes_) November 24, 2024

¿La burrada que acaba de soltar Frank Blanco diciendo que si 10 personas van contra ti es porque es culpa tuya? #GHDBT12 — Loren💫 (@_Loreen93) November 24, 2024

El comentario de Frank Blanco diciendo esa tontería, entonces cuando hay bullying en el colegio la culpa es del que recibe bullying??? Que asco de comentario sinceramente. #GHDBT12 — Monte (@montesco__) November 24, 2024

El comunicado de Frank Blanco en redes

La vorágine de comentarios negativos que han ocasionado las palabras de Frank Blanco han provocado las explicaciones del colaborador. El rostro de Mediaset ha utilizado su perfil en 'X' para respaldar su postura y dar las pertinentes explicaciones.

"Aclaro. En 'Gran Hermano' he hablado de un caso muy concreto, dos concursantes y su comportamiento. Mi comentario se circunscribe a ese contexto. Rechazo el bullying y lamento que se hayan podido malinterpretar mis palabras", fueron las palabras empleadas por Frank Blanco.