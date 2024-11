El futbolista Marco Asensio pillado con una histórica concursante de 'La isla de las tentaciones'

Fue a principios del pasado mes de junio cuando el futbolista Marco Asensio y la modelo Sandra Garal sorprendían a todos anunciando su divorcio, antes incluso de cumplir su primer año de casados. Ahora, casi seis meses después, parece ser que la expareja ha pasado página y cada uno ha rehecho su vida.

Hace unos días, la modelo era pillada cenando con el jugador de pádel Alejandro Galán en un conocido restaurante de Dubái, donde él disputaba un torneo. Ahora, ha sido Marco Asensio el que ha sido 'cazado' en actitud muy cariñosa con una joven, ni más ni menos que participante en la quinta edición de 'La isla de las tentaciones'.

Al futbolista del Paris Saint-Germain se le ha visto con Tania Déniz, concursante de quinta edición del exitoso reality de Telecinco. La pareja salía a disfrutar el pasado fin de semana de la noche madrileña en una popular discoteca de la capital. Según cuentan testigos presenciales, ambos estuvieron tonteando durante toda la noche. Ha sido la cuenta de Instagram @lacuernis la que ha dado todos los detalles al respecto.

Marco Asensio y Tania Déniz, 'cazados' en una discoteca madrileña

"En las stories tenéis la previa al salseo y añado que me han contado que esto no es cosa de un día, que ya quedado y esa noche hablaron previamente para quedar. Tania Déniz y Marco Asensio, estuvieron pegaditos casi toda la noche en el reservado de una discoteca. Por lo que me cuentan, tonteaban, hablaban, él le tocó el culo incluso y bueno… que había fuego. No sabemos si se irían juntos de allí, ya que no se despegaban", cuentan desde la citada cuenta de Instagram, especializada en 'salseos'.

Por el momento, ni Marco Asensio ni Tania Déniz se han pronunciado acerca de su supuesta relación. O si se trata de un tonteo sin importancia o hay algo más entre ellos. El caso es que el futbolista ya ha pasado página tras su divorcio y está dispuesto a disfrutar al máximo de su soltería.