El firme comunicado de Isabel Rábago ante la polémica que le afecta en el programa de Joaquín Prat

Carmen Borrego se revolvió con una desmedida vehemencia contra Isabel Rábago en 'Vamos a ver' el pasado martes al hablarse de su hijo José María Almoguera. Se vivió un momento muy tenso, bronco incluso, entre ambas colaboradoras que llamó mucho la atención.

Ante el distanciamiento que aún persiste entre madre e hijo, pues las relaciones siguen rotas y las posturas alejadas, Rábago puso sobre la mesa la responsabilidad que ha tenido en todo ello Borrego por la exposición mediática a la que le ha sometido antes de que se convirtieran en 'famoso'.

"¿Que yo le he expuesto en qué? Dime en qué, porque ya estoy un poco calentita con este tema. Él dio una exclusiva porque quiso hacerla y yo no he expuesto a mis hijos jamás eh", le encaró Carmen Borrego. "Mi hijo se expuso dando una exclusiva que la cobró él, no la cobré yo", recordó insistentemente.

"¿No has hablado en un plató de tu hijo? Él estaba trabajando aquí (en Mediaset) y se encontraba con cámaras en los pasillos", le espetó Isabel Rábago. Algo que colmó a la menor de las Campos, cargando las tintas duramente contra su compañera en unos términos desdeñables.

"¿Porque he hablado yo, verdad? ¿La culpable soy yo, no? Qué simple eres Isabel, qué simple eres de verdad. Decir que yo soy la que expongo a mi hijo y la que hablo de mi hijo es ser muy simple y no haberte enterado de nada de lo que ha ocurrido en esta historia", le soltó Carmen.

"Normalmente no me entero de nada", ironizó por su parte Isabel Rábago, que ser mordió la lengua y prefirió no entrar de lleno en el enfrentamiento a pesar de que Carmen Borrego le estaba descalificando sin ningún rubor y sin que nadie mediara. Tampoco Joaquín Prat, el presentador.

Carmen Borrego se encara a Isabel Rábago en 'Vamos a ver'

Isabel Rábago: "Trabajo en un plató donde nadie me coarta mi libertad de opinión"

Este episodio no ha pasado inadvertido y ha sido muy comentado. Por eso, Isabel Rábago, consciente del revuelo que ha causado, ha lanzado una publicación a modo de comunicado expresando por qué se lo tomó así y cómo se siente; con dardos incluidos a Borrego.

"Muchos compañeros me habéis llamado por estos momentos…", empieza escribiendo junto al vídeo del enganchón. "Yo me rio. Me tomo las cosas según quien me las dice y cada cual se retrata", prosigue la periodista y tertuliana para justificar el motivo por el que quiso callar.

"Yo soy libre y trabajo en un plató donde nadie me coarta mi libertad de opinión", ha defendido, dejando claro que si no le contestó a los ataques no fue por ningún acto de censura por parte de 'Vamos a ver'. "Decir que soy simple… Yo soy muy larga y prefiero callarme porque en mi vida no todo vale", sentencia sin rodeos Isabel Rábago, siendo una pulla directísima hacia Carmen Borrego. "Simple pero feliz", termina el texto publicado en su cuesta oficial de Instagram.