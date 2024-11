El año termina con un pésimo anuncio para los clientes de Netflix de cara a 2025

Quién iba a decir a Netflix que, tras su caída en beneficios de 2022, estaría en pleno 2024 en unos números de escándalo, superando por mucho a la competencia. Porque es claramente la número 1 en plataformas de streaming, pese a haber sido la primera en iniciar la guerra contra las cuentas compartidas. Ya ha pasado mucho tiempo desde que se tomó la polémica decisión, y la mala publicidad de Netflix se ha ido difuminando. No solo eso, sino que el supuesto boicot de los usuarios, protestando por esta decisión, no fue tan fuerte como se esperaba. Y los beneficios al final no han dejado de subir.

Es decir, en el tercer trimestre de este año 2024, Netflix ha subido 5,1 millones de suscriptores hasta hacer un total de 282,72 millones de clientes. Una auténtica barbaridad comparada con otros servicios de la competencia. Pero es que ha aumentado también 45 millones en total si comparamos con los datos del año pasado. Y la clave parece estar en su contenido. Según el analista Matt Britzman para la BBC, "la suma de contenido nuevo es clave para ello, sobre todo en áreas como eventos deportivos. Esto podría dar el punto necesario a Netflix para subir más los precios y mantener a los clientes para que vuelvan a por más".

Y aún queda el cuarto trimestre del año, en el que Netflix sigue teniendo muy buenas perspectivas. En unos meses en los que se va a estrenar la segunda temporada de 'El juego del calamar' o 'Arcane', la plataforma se frota las manos con unas previsiones de ingreso de más de 10.000 millones. Y todo ello parece que va a desembocar en más contenido, sí, pero también en una subida de precios que ya es una realidad. "Nos complace haber acelerado nuestro crecimiento y, de cara a 2025, esperamos obtener un sólido aumento de los ingresos y los beneficios mejorando nuestra oferta de series y películas e invirtiendo en nuevas iniciativas de crecimiento, como anuncios y juegos". Así enfrenta Netflix el próximo año.

Estas son las nuevas tarifas en Netflix España

Parece que dan igual los beneficios mastodónticos de la compañía, porque pese a ello, han decidido subir las tarifas, aunque sea de forma testimonial. Y desde este pasado mes de octubre, podemos encontrar nuevos precios que, pese a que no son demasiado elevados, sí que empieza a notarse en la experiencia del usuario. "Estamos trabajando para mejorar nuestra monetización mediante el perfeccionamiento de nuestros planes y precios. La clave está en garantizar una gama de precios y planes que satisfagan las distintas necesidades", explicó Netflix en un comunicado.

Según los datos de Netflix, las tarifas actuales quedarían así:

Estándar con anuncios : incluye anuncios, casi todas las películas y series están disponibles y juegos móviles ilimitados. Puedes ver contenidos en dos dispositivos compatibles a la vez. Precio: 6,99 euros al mes (1,5 euros más cara)

: incluye anuncios, casi todas las películas y series están disponibles y juegos móviles ilimitados. Puedes ver contenidos en dos dispositivos compatibles a la vez. Precio: 6,99 euros al mes (1,5 euros más cara) Estándar : Películas, series y juegos móviles ilimitados y sin anuncios. Puedes ver contenidos en dos dispositivos compatibles a la vez. Tienes la opción de añadir un suscriptor/a extra que no conviva contigo. Precio: 13,99 euros al mes (1 euro más cara).

: Películas, series y juegos móviles ilimitados y sin anuncios. Puedes ver contenidos en dos dispositivos compatibles a la vez. Tienes la opción de añadir un suscriptor/a extra que no conviva contigo. Precio: 13,99 euros al mes (1 euro más cara). Premium: Películas, series y juegos móviles ilimitados y sin anuncios. Puedes ver contenidos en cuatro dispositivos compatibles a la vez. Opción de añadir hasta dos suscriptores extra que no convivan contigo. Precio: 19,99 euros al mes (2 euros más cara).

Películas, series y juegos móviles ilimitados y sin anuncios. Puedes ver contenidos en cuatro dispositivos compatibles a la vez. Opción de añadir hasta dos suscriptores extra que no convivan contigo. Precio: 19,99 euros al mes (2 euros más cara). Básico: 9,99 euros (no disponible para nuevos miembros).

Así que de cara al nuevo año, estaremos pagando un poco más si queremos mantener nuestra cuenta. Además, si también queremos añadir nuevos miembros a nuestro perfil, recordemos que hay que pagar 5,99 euros al mes. Puede que esto sea una burbuja que crece y crece y termine por explotar tarde o temprano. Por lo pronto, Netflix sigue obteniendo más beneficios.