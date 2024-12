Carolina Marín llama mucho la atención con lo que responde cuando le piden mojarse entre Broncano y Motos

Cada vez más rostros habituales de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' se están viendo contra las cuerdas a la hora de posicionarse en el debate del momento. La última en tener que escoger bando en la guerra de audiencias ha sido Carolina Marín, una invitada recurrente en ambos espacios. Y la jugadora de bádminton no ha dudado en desmarcarse de la polémica con un claro mensaje para ambos.

Desde que David Broncano destapase las presiones a las que a menudo Pablo Motos somete a sus invitados para disuadirlos de acudir a 'La Revuelta', lo relacionado con la guerra de audiencias más seguida de esta temporada ha tomado otra dimensión. A lo largo de la última semana, los photocall de distintos eventos han estado marcados por la misma pregunta: "¿'El Hormiguero' o 'La Revuelta'?", y algunos lo tienen claro.

Carolina Marín se desmarca en la guerra televisiva: "Yo apoyo a los dos"

En un reciente evento, Carolina Marín no dudó en romper su silencio ante los micrófonos de Los 40. "Yo apoyo a los dos, tengo mi propia opinión pero prefiero no compartirla", aseguró la deportista sin especificar más allá. Una determinación muy parecida a la de Hugo Silva, que también ha preferido guardar su opinión personal, asegurando que acudirá a ambos espacios cuando sea necesario para promocionar su trabajo más allá de su juicio como espectador.

Cabe destacar que la jugadora de bádminton fue de los primeros rostros en pasar por 'El Hormiguero' esta temporada, protagonizando su primera aparición televisiva tras la lesión que la apartó de la competición en los Juegos Olímpicos de París de este verano. Semanas más tarde, visitó a David Broncano, comenzando la tradición de la presente temporada de repetir invitados entre ambos espacios.

Pero más allá de Carolina Marín, otros rostros famosos han dejado claro su juicio, y no se han mostrado tan neutrales. "Pablo Motos todavía no me ha invitado, así que me quedo con Broncano", aseguró Violeta Magriñan, mientras que la cantante Belén Aguilera desveló ante Los 40 que "no ve ninguno de los dos".

"Los ciervos son el lado bueno de la historia"

Karla Sofía Gascón, una de las últimas invitadas de 'El Hormiguero', que protagonizó una entrevista pasada por momentos incómodos con el presentador, se pronunció con sorna ante los micrófonos. "Yo adoro 'El Hormiguero', Pablo Motos es mi mejor amigo", comentó la actriz. Por su parte, los conductores del pódcast 'La pija y la quinqui' subrayaron que "los ciervos son el lado bueno de la historia" sin dar más explicaciones.