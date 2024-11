Broncano sorprende haciendo esta petición pública a Pablo Motos y aclara cómo es su verdadera relación

La guerra por las audiencias sigue más viva que nunca, pero David Broncano está dispuesto a tomarse la comentada disputa con Pablo Motos, siempre desde el humor. El comunicador acudió este jueves a los Premios Ondas 2024 para recoger el galardón de 'La Revuelta' a Mejor programa de entretenimiento. Y mientras atendía a los medios, sorprendió con su inesperada propuesta para acabar contra la tensión entre él y el presentador de Antena 3.

El presentador de TVE no dudó en atender a los medios durante la gala de premios, y cuando le preguntaron por su rival eterno de franja horaria, el conductor de 'La Revuelta' desveló que durante su etapa en 'La Resistencia' invitaron en numerosas ocasiones a Pablo Motos para acudir como invitado pero "no quiso ir".

David Broncano invita a Pablo Motos a 'La Revuelta': "Me encantaría que viniese"

"Me encantaría que viniese al programa, o ir yo allí. Se puede, porque ellos mantienen el programa en directo casi siempre, pero nosotros ya se sabe que lo grabamos un rato antes", aseguró David Broncano ante los micrófonos de Europa Press, lanzando una clara invitación al presentador de Antena 3, que podría pasarse por el Teatro Príncipe de Gran Vía horas antes de arrancar la emisión del programa de las hormigas.

David Broncano, a Pablo Motos: "Por favor, llevadme de invitado a 'El Hormiguero'. Innovemos en la televisión" https://t.co/NCOrnF4nkf pic.twitter.com/2TJuNiQJgh — Europa Press (@europapress) November 15, 2024

Fue entonces cuando propuso su idea más descabellada. "Yo podría ir a El Hormiguero y que, a la vez, se emitiera La Revuelta. ¡Uf, vaya idea, niño! Eso estaría increíble. 100% dispuesto", señaló entusiasmado el de Jaén, dirigiéndose incluso a los responsables de 'El Hormiguero' para asegurarse de que dicha hazaña se cumpla. "Si esto lo están viendo en Atresmedia, en la productora de Pablo o ellos mismos, por favor, llevadme de invitado. Innovemos en la televisión", agregó el comunicador.

A su vez, tras más de dos meses coincidiendo en franja con el gigante de la televisión como 'El Hormiguero', David Broncano insistió en que las críticas no le afectan "especialmente" y que quedarse en bucle en las comparaciones y enfrentamientos sería quedarse "encerrado" en septiembre. "Se hacen otras cosas muy buenas y entonces no podré destruir todo", señaló el humorista asegurando que sitio para todos en la programación más allá de su éxito o el de 'El Hormiguero'.

Sobre Pablo Motos: "Hace tiempo que no hablamos"

Además, no dudó en sincerarse ante los micrófonos de Los 40 sobre cuál es su relación actual con Motos. "Me llevo bien con él, hace tiempo que no hablamos pero bueno. Con gente del equipo sí hablamos de vez en cuando y tal", explicó el comunicador antes de que le preguntasen si el espacio de Antena 3 le había felicitado por su reciente galardón.

"Nos han felicitado, les gusta el programa. Yo creo que es mutuo, yo creo que ambos equipos vemos el programa de los otros y bien, yo lo veo de vez en cuando", confesó David Broncano, aparcando el mal rollo con su competencia directa en el access prime time. "Luego internamente no es tan duro a veces como parece desde fuera", terminó advirtiendo para calmar el ambiente de la guerra que lleva proclamada desde el inicio de la presente temporada televisiva.