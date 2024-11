Malcolm Treviño-Sitté opina sobre la pregunta del racismo en 'La Revuelta' y la polémica con Paz Vega

El protagonista de 'Detective Touré', la nueva serie de TVE, fue el primero en pasar por el sofá de 'La Revuelta' este jueves. David Broncano recibió a Malcolm Treviño-Sitté para hacer un repaso de su trayectoria en la pequeña pantalla llena de anécdotas y risas. Sin embargo, cuando el humorista rescató su polémica con Paz Vega por la nueva pregunta clásica del programa, el protagonista de la ficción de La 1 se pronunció tajante sobre el trasfondo de la controvertida cuestión.

Desde los primeros minutos de su paso por 'La Revuelta', quedó claro que Malcolm no pensaba contenerse a la hora de responder a David Broncano. Cuando el humorista comenzó a repasar sus primeros papeles en televisión, el actor se pronunció sobre sus breves apariciones como figurante en 'La que se avecina' y 'Aquí no hay quién viva', mojándose en el extendido debate sobre ambas series.

Malcolm Treviño Sitté revoluciona 'La Revuelta': "Soy más de 'La que se avecina'"

"Soy más de 'La que se avecina'", confesó Malcolm Treviño-Sitté mientras el de Jaén le advertía sobre el peligro que corría al posicionarse debido al fanatismo descontrolado de muchos. Entonces, entre abucheos, una voz se alzó entre el público recriminando al invitado su falta de gusto. "‘Aquí no hay quien viva’ es la mejor…", exclamó una espontánea mientras la organización del programa le pasaba un micrófono para debatir con el actor.

Pocas rivalidades hay así entre series porque sí como la guerra abierta entre fans de Aquí no hay quien viva y los de La que se avecina. #LaRevuelta pic.twitter.com/Ah6OIvDMai — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 14, 2024

"No te voy a llevar la contraria", aseguraba Malcolm a la vez que la espectadora intentaba adivinar el personaje que interpretó en la exitosa serie de Antena 3. "Mi personaje no tenía nombre, mi frase era no passport no entry", explicó recordando un episodio. "Lo repetía dos veces, por darle un poco más de énfasis", comentó entre risas, dejando claro que pasó completamente desapercibido.

"Era una especie de policía de aduanas", explicó el intérprete antes de recordar con sorna su aparición en otra serie de Telecinco, 'Periodistas'. "Adivina de qué hacía...", sugirió Malcolm Treviño-Sitté. "¿De negro con acento?", contestó Broncano mientras el invitado se echaba a reír. "Efectivamente", respondió entre carcajadas antes de adoptar un tono más serio para la siguiente pregunta.

Sobre la pregunta de racismo: "Das a elegir entre dos cosas negativas"

Y es que, David Broncano continúa intentando solventar la encrucijada en la que le metió Paz Vega durante su visita al cuestionar la nueva pregunta de si eres más machista o más racista. Cuando le preguntó al invitado si debería hacerla, o por el contrario coincidía con el juicio de la actriz, Malcolm fue tajante. "Yo considero que no, como negro que soy. Imagínate que invitas un día a una tipa que no sea blanca, es un poco extraño", comenzó explicando el actor.

"Por mi parte rotundamente no, porque das a elegir entre dos cosas negativas", insistió Malcolm Treviño-Sitté mientras el de Jaén intentaba justificarse. "¡Pero no es elegir! Es una forma de analizar los comportamientos de cada uno y ver dentro de esas dos cosas cuál sufres o cuál te pasa más. No es una celebración", explicó entonces el presentador. "0 homofobia, 0 transfobia… he crecido con discriminación y la rechazo por completo", terminó sentenciando el intérprete.