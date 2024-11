Asraf Beno impacta a todos con lo que revela sobre lo vivido por Isa Pantoja: "Es un delito"

'¡De viernes!' continúa haciendo caja con el tema de Isa Pantoja. Tras el brutal testimonio de la joven en el que destapó los desprecios y humillaciones que ha sufrido por parte de su familia, y el testimonio de la que fuera su niñera, Dulce, esta semana ha sido Asraf Beno el que se ha sentado en el programa nocturno de Telecinco.

El marido de Isa Pantoja ha decidido romper su silencio y hablar de los desplantes que le ha hecho la tonadillera a su hija. Además, ha puesto en valor la valentía que ha tenido su mujer para contar los duros episodios vividos con su familia: "Es una pena que te pasen estas cosas. Me pongo en la situación de ella y yo no sería capaz de verbalizar todo lo que ha verbalizado. Es tan valiente y tiene tanta fuerza que yo le admiro".

Sobre el motivo por el cual Isa decidió contar su historia después de tantos años, Asraf Beno explica que "decide contarlo para que la gente conozca la realidad que ha vivido. Yo creo que ha decidido contarlo porque cuando en el hospital vio que no aparecía su madre… No te puedes imaginar lo que le dolía. ¿Sabes lo que es ver que está a media hora en coche y no es capaz de venir a ver a su hija?".

"El ver tanto apoyo le encantó. Ella misma contó que a veces pensaba que estaba loca. Los que están locos son ellos. Ella al final todo lo que le decían lo tenía normalizado. Se pensaba que la culpa era de ella", añade el exconcursante de 'Supervivientes'.

Asraf Beno sobre el episodio del ginecólogo: "Es un delito"

El marido de Isa Pantoja también reconoció que conocía el episodio del manguerazo porque lo había oído en televisión. "Lo sé a raíz de que Kiko da una entrevista en la que dijo que había pegado a Isa. A raíz de eso le pregunté a ella. Me cuenta el episodio de la manguera y lo del ginecólogo. Al ginecólogo deberían de echarlo de ahí, un profesional que haga eso… Es un delito. Si no hubiese prescrito, cuidado. Eso no se puede hacer. Menos mal que ahora se está persiguiendo. No saben el daño que pueden llegar a producir", sentencia.

Aunque siempre se ha mostrado muy respetuoso con su suegra, Asraf Beno ha decidido dar un golpe en la mesa y ha cargado duramente contra ella por los desprecios que ha hecho a su hija. El joven ha explicado que Isabel Pantoja preguntó por el estado de salud de su hija, tras ser operada recientemente, a través de terceras personas, algo que no le parece bien: "Eso no es preocuparse, eso es hacer que te preocupas".

Además ha señalado que Isa se ha llevado muchos desprecios de su madre: "Al final me va contando más episodios y más cosas. Todo es terrible y feo. En el cumpleaños de Isabel trajeron a su ex (Omar Montes). Hay muchos desplantes, que si los médicos, que si entro en el programa y apoyo a Kiko y a ti no…".

Asraf cuenta que a Isa Pantoja le entristecía ver gestos de cariño hacia otros familiares que ella no tuvo.



El día que Isabel Pantoja pidió perdón a Asraf tras amenazarle

Asraf Beno también se pronunció sobre uno de los episodios más polémicos que ha vivido con Isabel Pantoja. Tras unas imágenes sacadas de contexto, la tonadillera se puso en contacto con él, tal y como él mismo ha explicado en '¡De viernes!': "Lo que tuve fue una llamada de Isabel mucho después de esto, dos semanas después. Me dice, 'que sepas que tengo a todos mis abogados preparados para denunciarte, que eres una garrapata, no te acerques a mi hija…'".

Aunque, tras esto, según ha reconocido Asraf, su suegra le pidió disculpas: "Me pidió perdón, no exactamente por eso. Me dijo que empezáramos de cero. Lo que he visto es que Isabel no le gusta que su hija tenga pareja. Lo vi con Omar, lo vi con Alberto…".

Anabel Pantoja ha sido la única del clan que se ha puesto en contacto con su prima tras su duro testimonio. Así lo ha confirmado el modelo: "No sé qué le ha dicho, pero yo creo que Anabel está en medio y no quiere problemas, es su decisión y es respetable". De esta forma, defiende que la infuencer no salga en defensa de su prima: "Yo veo lícito que no quiera posicionarse y meterse en marrones".

Aunque los colaboradores no entienden por qué Anabel no se posiciona y saca las garras por su prima, Asraf Beno prefiere quedarse con lo bueno: "Ha sido la única que ha estado en la boda y en el hospital, y esto es lo que yo he visto y que para mí es superimportante. Porque no sabes el dolor que es que no venga nadie de tu familia…".