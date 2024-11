Àngel Llàcer habla claro del futuro de Carlos Latre en 'Tu cara me suena' tras fichar por Telecinco

Este jueves se celebró en Barcelona la gala anual de los Premios Ondas. Àngel Llàcer no quiso faltar a la cita y eso que todavía se está recuperando del grave problema de salud que sufrió hace unos meses, que le obligó a apartarse de 'Tu cara me suena' y todos sus proyectos profesionales y que a punto estuvo de costarle la vida.

Antes de comenzar la ceremonia, premiados e invitados se han reunido con los medios de comunicación en el Palacete Albéniz. Y era allí donde el jurado de 'Tu cara me suena' comentaba cómo se encontraba. Àngel Llàcer regresará a la pequeña pantalla próximamente con 'Soc i Serè', un nuevo programa de telerrealidad de 3Cat, la plataforma autonómica catalana.

El objetivo del espacio es buscar al catalán con más habilidades y conocimientos sobre geografía, música, lengua y cultura de la región. Sobre ello también ha hablado ante los medios de comunicación, aunque, ahora mismo, su principal prioridad es terminar de recuperarse de la bacteria que contrajo durante un viaje a Tailandia.

Ángel Llàcer aclara el futuro de Carlos Latre en 'Tu cara me suena'

En declaraciones a 'Mundo Deportivo', Àngel Llàcer, que tuvo que apartarse de su puesto en la mesa del jurado de 'Tu cara me suena' en la pasada edición, se ha pronunciado también sobre si Carlos Latre podrá retomar este trabajo, tras su fallido salto a Telecinco con 'Babylon Show'.

"Pues la verdad es que no, no lo sé. Yo creo que no estará. Porque creo que tiene... no tengo ni idea". Y a la pregunta de quién le gustaría que ocupara su sitio en la próxima temporada de 'Tu cara me suena' su respuesta ha sido clara: "A mí me gustaría Carlos Latre. A mí que no me lo cambien. Y si me lo cambian pues ya se verá".

Además, Àngel Llàcer actualizó al citado medio su actual estado de salud: "Estoy muy bien, aunque todavía estoy de baja. Pero pronto comenzaré a trabajar, así que bien, ilusionado". Además, explicaba que su regreso será inminente, lo que quiere decir que su recuperación va 'viento en popa': "Vamos a grabar pronto. Ahora estoy haciendo unos ejercicios de rehabilitación. Me estoy preparando, porque grabaré 12 días seguidos, porque comienzan 100 catalanes y tiene que acabar uno o una".

Y es que el programa intentará buscar "el catalán más catalán". Para ello, un centenar de aspirantes se someterán a retos de diversa índole, como habilidades físicas, geografía, gastronomía, cultura popular, lengua catalana y juegos musicales. El ganador se llevará un premio de 17.140 euros.

Esta reaparición de Àngel Llàcer en los Premios Ondas se produce dos meses después de su desgarradora entrevista al programa 'Collapse', de TV3, donde mostró las secuelas de su enfermedad, una enorme cicatriz en la pierna por la que ha tenido que aprender a andar de nuevo. Tan mal estuvo, que incluso llegó a despedirse de sus seres queridos, pensando que no saldría adelante. Entre sus próximos proyectos, también está retomar su labor como jurado en la duodécima edición de 'Tu cara me suena'.