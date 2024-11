Abraham García ('Supervivientes') prende la polémica al hablar de su sexualidad: "Si fuera gay..."

Abraham García ha saltado al centro de la polémica tras sincerarse sobre las experiencias de abuso sexual que ha vivido de cerca en televisión. El ganador de 'Supervivientes 2014' y concursante de 'Supervivientes All Stars' ha roto su silencio acerca de los chantajes sexuales que ha recibido a lo largo de su trayectoria, asegurando que es una situación muy común en la industria. Y si bien aseguró que "todos pasan por el aro", terminó lanzando una polémica reflexión sobre su sexualidad que no ha estado exenta de críticas.

El que dio el salto a la fama en 'Gandía Shore' se ha pronunciado como nunca en el podcast 'Uno x Ciento' sobre el precio de la fama, la violación de su privacidad y la cara oscura de la exposición mediática. "Adiós el respeto hacia ti, se acabó. Tú ya eres un personaje público y, ahora, tienes que aguantar que vayas por la calle y que cualquier persona te pueda decir lo que sea, y tú tienes que poner buena cara", comenzó asegurando el de Campo Real.

Abraham García sobre el éxito en televisión: "Sin poner el culo es complicado"

Pero fue más adelante cuando lanzó la advertencia más inesperada sobre cómo se consigue el éxito en la industria televisiva. "Para que conozcas el mundo de la tele, cuidado también con el tema del abuso y del acoso sexual, porque llegar tú solo a los sitios sin comerte… Y sin poner el culo es complicado", sentenció Abraham García dejando al conductor del espacio perplejo.

"El 80% de la gente que admiramos en televisión ha pasado por el aro. El 20% no, eh. Luego tienes un 20% de gente, como yo, que a base de seguir luchando y de ser buena persona va consiguiendo cosas", insistió el famoso rostro de realities de Telecinco, que lanzó entonces la reflexión más polémica de la entrevista.

Abraham García no dudó entonces en desvelar dónde podría haber llegado su carrera de haber cedido a los abusos sexuales que ahora denuncia públicamente. "Yo si fuera gay, por ejemplo, estaría ya haciendo películas en Hollywood", señaló el televisivo, que no se quedaría ahí al señalar su orientación sexual como el principal obstáculo que le impidió ceder a dichos chantajes sexuales.

"No he trabajado el doble o el triple por no ser gay"

"Yo no he trabajado el doble o el triple por no ser gay", insistía el ganador de 'Supervivientes' subrayando una reflexión que ha causado todo un revuelo en 'X'. Y es que, muchos han señalado sus desacertadas palabras por el trasfondo homófobo de dicha afirmación, que dibuja una narrativa en la que de ser homosexual, no se hubiese opuesto a tener sexo con hombres a cambio de puestos de trabajo.

"¿Qué pasa si fuera gay?…¿no podría decir que no también? Discurso pésimo y homófobo el de este chico", señaló un usuario de 'X' reaccionando a un clip de la entrevista. "Claro que sí porque ser gay es sinónimo de prostituirse, y se queda agustísimo", sentencia otro perfil de la misma plataforma.

Parece ser que si eres gay, aceptas que abusen de ti y cualquier contrato de ese tipo. Menudo discurso homófobo este, no? Mezclando temas de una forma torticera — Juan Arcones Bigazzi (@juanarcones) November 18, 2024

“Si fuera gay yo estaría trabajando en Hollywood” para seguidamente decir que querían aprovecharse de él... ¿Qué pasa si fuera gay?…¿no podría decir que no también? Discurso pésimo y homófobo el de este chico. — 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 (@Albert_Edero) November 18, 2024

claro que sí porque ser gay es sinonimo de prostituirse, y se queda agustisimo — Alfono (@Alfonso1222007) November 18, 2024

Está diciendo que si le gustaran los tíos, entonces hubiera aceptado que le acosaran o lo he escuchado mal? — MADRID DECADENTE (@MadridDecadente) November 19, 2024

Ahora va a ser que los gays manejamos el mundo y sin saberlo... No se como no erradicamos la homofobia ya que somos lo poderosos, acuéstate de nuevo y acepta lo que eres Abraham — IChooseYouAC (@choose_ac) November 18, 2024

El chaval diciendo que si fuera gay podría plantearse hacer esas cosas porque al menos irían acorde a su gusto. La peña con 2IQ ofendida pensando que llama promiscuos y regalados a los gays 😂 de verdad hacéroslo ver 🤡 PD. La mayoría lo sois no se porque os ofendéis. — Szykes (@Szykess) November 19, 2024

Al margen de que creo que todos estamos pensando en Suso, me hace gracia que diga "porque no soy gay". O sea, que si lo fueras, sí estarías dispuesto a pasar por el aro https://t.co/M3yumPzEF7 pic.twitter.com/cReS9sisNv — Gonzalo (@ggcalleja92) November 18, 2024

Esto no va de orientaciones sexuales, puedes ser muy gay que no vas a disfrutar que abuse de ti otro hombre, lol https://t.co/a3jDjpxXYd — i (@espantaabruixes) November 18, 2024