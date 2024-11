Alexia Rivas revela ahora qué ocurrió en 'Supervivientes' con Isa Pantoja y los Bollo sin cámaras

Raquel Bollo se sienta en 'De Viernes' esta semana para sumarse al carro de Isa Pantoja y responder (y matizar) algunas de las confesiones que hizo en aquella dura entrevista. En el avance, la andaluza asegura que ha contado "medias verdades" y situaciones que "no han sido así". En definitiva, parece que su intención es no dejarla en buen lugar y desmentirle. ¿Por qué se está metiendo en una historia que no le corresponde? Esa es la pregunta. Y Alexia Rivas ha dado la clave en 'Vamos a ver', donde ha hecho una impactante revelación.

"Lo que pasa con todo esto es que Raquel Bollo no puede ni ver a Isa Pantoja, es completamente superior a ella. El año pasado, que coincidieron las dos familias en 'Supervivientes 2023', fue apoteósico. Las faltas de respeto, los improperios y los insultos que había detrás de cámaras... lo mucho que despreciaban y trataban mal a Isa y Asraf era para caerse de culo", ha empezado desvelando.

"Recuerdo en una ocasión, en la gala en la que salió expulsada Alma Bollo, que le habló fatal a su prima, levantándole la mano, a gritos. Era una cosa espeluznante y su madre jaleando por detrás", ha proseguido relatando Alexia Rivas en el plató de 'Vamos a ver'.

Alexia Rivas: "Yo no lo he visto en mi vida aquí en Telecinco"

Pero eso no fue todo. "Cuando se cierra la emisión de 'Supervivientes', tuvimos que salir, y está Carmen Borrego de testigo, Isa Pantoja, Carmen y yo por una puerta con seguridad, por una puerta además trasera, porque los Bollo, madre e hijos, iban a gritos diciéndonos 'os vais a cagar'. Cosa que yo no he visto en mi vida aquí en Telecinco", ha destapado la tertuliana.

Por otro lado, Alexia Rivas ha compartido las preguntas que le haría a Raquel Bollo si estuviera colaborando durante su entrevista en 'De Viernes': "Si yo estuviera esta noche, le haría tres preguntas directas. ¿Qué te parece que Kiko Rivera confesara en una revista que pegó a su hermana? ¿Qué le parece que Kiko confesara en un plató que le hacían insultos racistas? ¿Y qué le parece el episodio de la manguera?".