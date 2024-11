A Omar Montes le preguntan por la dura entrevista de Isa Pantoja y su reacción da que hablar

Omar Montes se convirtió, sin quererlo, en protagonista de uno de los episodios más humillantes que contó su ex, Isa Pantoja en '¡De viernes!'. Y fue el día en el que Isabel Pantoja le invitó a su cumpleaños, sabiendo que en el mismo también iba a estar su hija junto a su nueva pareja, Asraf Beno. Algo que, como es lógico, a la joven no le sentó nada bien.

Ahora, el ganador de 'Supervivientes 2019' ha reaccionado a la desgarradora entrevista que concedió su expareja en el programa nocturno de Telecinco. Y lo ha hecho de manera contundente. Al ser preguntado por ese tema, Omar Montes ha tenido una sorprendente contestación: "No, porfi, no me deis la muerte". De esta forma, se ha negado a dar su opinión sobre el duro testimonio que dio Isa Pantoja y que provocó, hasta las lágrimas, de Terelu Campos y Patricia Pérez, colaboradoras de '¡De viernes!'.

Así fue la tormentosa ruptura de Omar Montes e Isa Pantoja

La relación de Omar Montes e Isa Pantoja apenas duró tres meses. La pareja puso fin a su noviazgo tras el paso de Isa Pantoja por 'GH VIP', donde coincidió con Asraf Beno, quien a día de hoy es su marido y será el padre de su segundo hijo. En aquel momento, Asraf y Omar eran amigos pero, evidentemente, el acercamiento del marroquí con su chica al cantante no le hizo ninguna gracia, por lo que, decidió poner fin a su relación.

Ambos han protagonizado numerosos momentos de tensión en los platós de televisión. "Para estar conmigo, tienes que nacer 20 veces. Ya puedes ser Beyoncé o Isabel Pantoja que conmigo no vas a estar", le llegó a espetar él. A lo que ella le respondió: "Me arrepiento de haber perdido mi tiempo contigo". Su ruptura coincidió con el día en que Isa fue expulsada de 'GH VIP', y también con el momento en el que él se convirtió en concursante, intercambiándose así el uno por la otra.

Más adelante, Omar Montes participó en 'Supervivientes 2019', edición que acabó ganando y en la que coincidió con su ex suegra, Isabel Pantoja. Aunque la relación entre ellos no empezó con buen pie, se acabaron haciendo muy amigos. Y esto es algo que, como cabía esperar, a la hija de la tonadillera no le hacía ninguna gracia, ya que por aquel entonces, el cantante era su enemigo público número 1.

El hecho de que, poco después, su madre le invitara a su cumpleaños en Cantora, sabiendo que ella iría junto a Asraf Beno, provocó uno de los episodios más humillantes de su vida. A raíz de ese episodio, la relación entre madre e hija empezó a torcerse.