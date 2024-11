Se destapa en 'De Viernes' la amenaza que sufre Isa Pantoja respecto a su adopción

Una semana después de anunciar, a través de una exclusiva en 'Lecturas', su embarazo, Isa Pantoja ha regresado a '¡De viernes!'. Lo ha hecho para contar, por fin, los duros episodios que tuvo que soportar en Cantora por parte de su familia, y no ha podido evitar romperse en más de una ocasión al recordar esos terribles momentos.

Uno de esos episodios es de la famosa manguera. Durante años se ha hablado del día en el que su hermano, Kiko Rivera, la regó con una manguera tras enterarse de que había mantenido relaciones sexuales. Así como el día en el que este la llevó obligada al ginecólogo para comprobar si había perdido o no la virginidad.

Sin embargo, si algo ha sorprendido, y conmovido, a los presentadores y colaboradores de '¡De viernes!', ha sido cuando Isa Pantoja ha desvelado, completamente rota, la amenaza que su madre le hacía relacionada con su adopción. Pero, antes de relatar todos estos episodios, la joven ha explicado el motivo por el cual ha decidido contarlos ahora.

El motivo por el que Isa Pantoja ha decidido contar toda la verdad

La hija de Isabel Pantoja comenzó la entrevista asegurando que "ahora espero ser lo más clara posible y aclarar todas las dudas. Si no lo he hecho antes es porque para mí contar estos episodios tan duros y a la misma vez proteger a la gente que aparece en esos episodios, era muy complicado. Es totalmente opuesta la primera cosa de la otra".

El hecho de que la relación con su madre y con su hermano esté totalmente rota ha sido lo que le ha llevado a dar su versión sobre los momentos más duros vividos entre las paredes de la Finca. Además de la entrevista que Raquel Bollo concedió apenas una semana antes en el mismo programa cargando contra ella y destapando algunos secretos muy íntimos de su adolescencia.

El momento 'corte de pelo'

Sin lugar a dudas, uno de los episodios más impactantes que tuvo que soportar fue cuando su madre le cortó el pelo con unas tijeras para evitar que saliera de casa por vergüenza. Emocionada tras ver un vídeo sobre lo que se ha hablado de este tema, Isa Pantoja ha pedido un poco de paciencia, ya que le costaba mucho hablar de ello. Hasta tal punto que no ha podido evitar romper a llorar.

"Mi hermano llama a mi madre y le cuenta que este chico y yo pues hemos estado en su casa. Obviamente sin su autorización y, bueno… Recuerdo estar en el salón y ella venir hacia mí primero para decirme lo de este chico, insultándome y diciéndome de todo", ha comenzado explicando.

Entre lágrimas, la colaboradora de 'Vamos a ver' ha desvelado que el cabreo de su madre era en realidad porque se había enterado de que tenía un teléfono. "Lo que primero me salió fue decirle que no tenía ningún teléfono, pese a que sabía que lo sabían. Entonces empieza a zarandearme y como ve que no se lo voy a dar, le dice a una persona 'dame las tijeras, dame las tijeras'. Yo pensaba que era mentira que me iba a cortar el pelo, pero la vi tan capaz… Me arrinconó, me cogió por la cara. Realmente como que forcejeamos porque yo me resisto, forcejea conmigo y veo que puede pasar algo grave con esas tijeras. Que luego pasa otra cosa pero yo voy a hablar de lo que me pasa a mí y punto", prosiguió.

El brutal comentario con el que la tonadillera amenazó a su hija: "Te voy a devolver a Perú"

Completamente rota, Isa Pantoja recuerda que "llega un momento en el que digo paro, porque como no pare yo… Entonces paro y es cuando me corta el pelo. A partir de ahí, cuando me cortó el pelo me dijo algo que no puedo hablar de eso, lo juro". Finalmente, con apenas un hilo de voz, la joven asegura que su madre le amenazó con que "'te voy a devolver a Perú'. Y entonces yo me fui corriendo y me encerré en el cuarto de baño".

Desde allí llamó a dos amigos para que al día siguiente fueran a buscarla, mientras su madre amenazaba con llamar a su hermano. Tras el corte de pelo y el comentario de Isabel sobre su adopción, la joven reconoce que desde el cuarto de baño llegó a decir 'me quiero morir, me quiero ir de vosotros'". En cuanto a las personas que estuvieron presentes en ese momento, desvela que "nadie hace nada. Dulce no está, aparece en un momento pero no está en el momento en el que empieza todo eso. Los demás no hacen nada, es entre mi madre y yo todo el rato".

