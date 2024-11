Isa Pantoja verbaliza dos demoledores términos para retratar a Raquel Bollo en 'De Viernes'

Isa Pantoja se ha convertido en 'la gallina de los huevos de oro' de Telecinco. En las últimas semanas, ella ha sido la protagonista indiscutible de '¡De viernes!'. Tras su desgarrador testimonio hace ya algunas semanas, pasaron por el plató su marido, Asraf Beno, su exniñera, Dulce, y la que fuera íntima amiga de su madre, Raquel Bollo.

Fue precisamente la entrevista de esta última la que ha hecho saltar a la joven, quien este viernes, 22 de noviembre, se ha vuelto a sentar en el programa nocturno de Telecinco para contestarla. Y es que, Raquel Bollo puso en entredicho su testimonio. E incluso intentó justificar actitudes injustificables de la familia Pantoja hacia ella, alegando "la complicada adolescencia" de Isa.

"No es verdad que su hermano la regase para purificarla o devolverle la virginidad como se ha dicho. Solo le echó un poquito de agua en respuesta a una mala contestación que la niña le dio a su madre", aseguró Raquel en '¡De viernes!'. Ahora, la hija de Isabel Pantoja ha decidido ponerle los puntos sobre las íes a la que fuera una de las mejores amigas de su madre.

Isa Pantoja sentencia a Raquel Bollo: "Es mala persona"

Según Isa, "Raquel mintió en el 99,9% de las cosas, más que nada porque ella ni estaba en los episodios que ha contado. Raquel no es que tenga mucha credibilidad. Ella dio esa entrevista para complacer a mi madre y eso es algo que no va a consentir, porque mi madre hizo borrón y cuenta nueva con Raquel cuando ella se posicionó con mi hermano en 'Cantora: la herencia envenenada'. Lo que Raquel no puede negar es que yo he sido un cero a la izquierda en esa casa. Lo ha visto, ella era conocedora de los feos que me ha hecho, por ejemplo, mi tío Agustín".

Según la joven, Raquel Bollo no solo ha sido testigo de algunos de los momentos más duros de su vida, sino que, además, ha mentido intencionadamente sobre episodios que para ella han supuesto un trauma. "Si después de tantos años ella sigue justificando esos comportamientos tan violentos hacia mí es porque es mala persona. La verdad solamente es una y es la que es", asegura Isa.

"Ella sola se ha retratado en esa entrevista. Raquel es una persona a la que no le importa hacer daño a la gente. Tiene la habilidad de recurrir a cosas muy feas para llevárselo todo a su terreno y justificar cosas muy feas. No sé a qué se refiere cuando dice que yo tuve una adolescencia complicada. Porque yo no he tenido ningún problema como para que diga que yo he sido rebelde. Yo solo quería hacer lo que hacían el resto de chicas y chicos de mi edad", sentencia Isa Pantoja.