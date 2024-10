Yon González protagoniza 'Beguinas' en Antena 3: "Son las primeras feministas de la historia"

'Beguinas' es la nueva serie de época de Antena 3 que busca convertirse en el gran éxito de ficción de la temporada. Esta serie, producida por Buendía Estudios, se estrena en abierto este jueves 17 de octubre en el prime time, está ambientada en el siglo XVI y se compone de 10 episodios en total.

Está protagonizada, entre otros, por Yon González, con quien hemos hablado en exclusiva y que nos ha revelado los grandes secretos de la nueva apuesta de ficción de Atresmedia. El guipuzcoano, que se reivindica como actor polifacético de varios registros, se mete en la piel de un personaje completamente distinto al que paralelamente interpreta a un psicópata en 'Memento Mori', la serie de suspense que rueda actualmente su segunda temporada para Prime Video. ¿Quiénes eran las Beguinas? ¿A quién interpreta? ¡Nos contesta todo!

Yon González, llega a 'Beguinas', ¿qué nos puedes contar de esta nueva serie?

YON - Las beguinas son las primeras feministas que nacen en el siglo XVI, que luchan por sus derechos y libertades. Y Telmo [personaje de Yon González], después de su vida un poco dura, nace con esa ideología que él también tiene, y que comparte con ellas y las defiende, y la lucha con ellas y las cuida. Y ahí nace la historia de amor, que es, sobre todo, mi cometido en esta serie, la historia de amor con Amaia Aberaturi, la protagonista [Lucía de Avellaneda].

Hay pocos personajes masculinos. ¿Esto es una responsabilidad?

YON - Bueno, para eso estoy yo.

¿Qué me puedes contar de tu personaje? ¿Cómo se desenvuelve en esa trama de amor?

YON - Pues con mucha resolución. Es muy resolutivo. Muy dinámico. Muy bonito trabajar esta parte, lo que te decía, con Amaia, que es una actriz generosa que te mira y te está mirando los ojos. Entonces, cuando surge eso y surge la conexión, pues trabajar esa historia de amor hace que se convierta en algo muy sencillo, donde no hay ni reto ni nada porque ya está siendo... Por eso agradezco tanto a Amaia que haya sido mi compañera.

Hablaba antes con tus compañeras, ¿cómo es esto de que se lleve a la ficción una trama que no se ha escuchado casi, porque realmente no sabemos nada de ellas?

YON - Por eso había que llevarla a la ficción, porque se había escuchado poco y es algo que se debería de saber, que yo tampoco lo sabía hasta que me llegó esta serie. Y dije "Anda, fíjate, es verdad, tampoco me lo había preguntado nunca". Entonces, está bien, porque la gente creo que le va a interesar.

Tú estás acostumbrado a hacer época. ¿Te ha sorprendido verte de nuevo otra vez en un papel así?

YON - No, yo me siento muy cómodo. De hecho, me olvido de la época cuando estoy trabajando. Mi cometido es otro. La época es del director de arte, de vestuario, de los guionistas a la hora de escribir. Mi trabajo es otro. Entonces, no pienso en época cuando estoy trabajando.

¿Ves diferencias entre la trama del siglo XVI y la actualidad?

YON - Hombre, pues que por suerte hemos evolucionado, ¿no? Aunque todavía queda por hacer cosas.

Genial, estaremos atentos y mucha suerte y muchas gracias.

YON - Muchas gracias a ti.