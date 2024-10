Un histórico de Mediaset sentencia con crudeza 'El Diario' de Jorge Javier y lo califica así

A finales del pasado me de julio, Telecinco estrenó 'El diario de Jorge' tras la cancelación de 'Así es la vida'. Este nuevo programa, conducido por Jorge Javier Vázquez y que daba voz a personas anónimas, no arrancó con buenos datos de audiencia. Y tres meses después, no termina de despegar.

Si bien en las últimas semanas el espacio ha experimentado una leve mejoría que le ha valido para renovar hasta finales de año. Sin embargo, 'El diario de Jorge' ha recibido no pocas críticas desde su estreno. La última de Baldomero Toscano, exdirector de producción de programas de Mediaset.

Toscano ha reflexionado en Radio Isla Cristina sobre el panorama televisivo actual, destacando el mérito que tiene la innovación y el éxito de 'La Revuelta'. Una opinión muy distinta de la que tiene sobre 'El diario de Jorge'. Según él, "para la tarde hay que tener alternativas más fuertes y lo de Jorge no tiene la suficiente fuerza. Huele a mantenerlo hasta que tengan una alternativa más potente".

Baldomero Toscano tilda de "antiguo" a 'El diario de Jorge"

"El programa es bastante discreto y me parece antiguo. Mientras Broncano se ve novedoso, lo de 'El diario de Jorge' huele un poco a naftalina y el público no acaba de comprarlo. Es una franja complicada", sentencia el exdirectivo de Mediaset.

Hace unos días, conocíamos que el grupo de comunicación había decidido renovar 'El diario de Jorge' tras haber experimentado una mejoría en las últimas semanas, pese a no llegar a alcanzar el doble dígito. De esta forma, el grupo de comunicación seguirá confiando en el tándem Jorge Javier Vázquez- Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco.

El espacio de la sobremesa no comenzó con buen pie. Tras unas primeras semanas muy flojas en audiencias, aunque es cierto que coincidió con la retransmisión de los Juegos Olímpicos en La 1, poco a poco ha conseguido asentarse. En las últimas semanas, ha estado cerca de alcanzar el 9% de cuota de patalla. Y eso ha hecho que Mediaset haya decidido seguir confiando en él.