Toñi Moreno hace algo impropio con lo que señala sobre Isa Pantoja: "Me aprieta el alma"

Toñi Moreno ha sido la última en dar su opinión acerca de la desgarradora entrevista que Isa Pantoja concedió en '¡De viernes!'. Tras muchos meses callada, la joven visitó el programa de Telecinco para desvelar el calvario sufrido al lado de su familia, por culpa de los innumerables feos que le han hecho, empezando por su madre, Isabel Pantoja.

"La familia de mi madre no estaba preparada para una adopción. Quizá ella sí era la más preparada, pero no han sabido gestionarlo. Me he sentido sola más por la familia de mi madre que por ella, pero hay algo que me duele muchísimo. Cuando nuestro vínculo se rompe es porque tengo desencuentros con mi tío Agustín", comenzó diciendo la colaboradora de 'Vamos a ver'.

Sin lugar a dudas, el episodio más traumático que tuvo que vivir Isa Pantoja fue cuando su hermano, Kiko Rivera, la llevó a un ginecólogo para comprobar si había perdido la virginidad. Y cuando, después de que le confirmaran que, efectivamente, había mantenido relaciones sexuales, el Dj la regó con una manguera. Un testimonio que dejó impactados a todos los presentes en el plató de '¡De viernes!' y a toda la audiencia que veía el programa.

Toñi Moreno, muy afectada por el testimonio de Isa Pantoja

Son muchos los rostros conocidos que han mandado mensajes de apoyo y cariño a la joven, empatizando con ella. Desde Jordi González y Anne Igartiburu en 'De Corazón' hasta Juan del Val y Nuria Roca en 'La Roca'. La última en hacerlo ha sido Toñi Moreno.

A través de sus redes sociales, la presentadora gaditana se ha mostrado muy afectada por las palabras de Isa Pantoja, y ha hecho algo impropio en ella. "No suelo comentar estos temas, pero desde el viernes tengo un nudo… que me aprieta el alma. Te entran ganas de abrazarla, de quererla, y de llamar a esa madre y decirle 'Señora, no sé qué ha podido ser tan grave para no querer saber nada de su hija'", ha escrito Toñi Moreno en su cuenta de X.