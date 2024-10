Joaquín Prat da este toque de atención a los mandos de 'Vamos a ver': "No engañemos"

Bárbara Rey y su retahíla de polémicas a raíz de sus fotos con Juan Carlos I continúan ocupando el foco mediático. Sin embargo, Joaquín Prat dejó claro este jueves en 'Vamos a ver' que no todo vale, y terminó dando un toque de atención al programa. Tras lanzar un cebo sobre uno de los temas de la vedette que más tarde tratarían, el presentador pidió a su equipo "no engañar a la audiencia".

En plena guerra familiar, Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia se preparan para su boda este viernes, pero 'Vamos a ver' decidió por el foco en el detalle más importante: "¿Dónde está Bárbara Rey?". Y es que, madre e hijo no atraviesan su mejor momento después de las últimas entregas de 'De viernes' y la traición del primogénito al vender las comprometedoras fotos de la actriz con el rey emérito a la prensa holandesa.

El recado de Joaquín Prat a 'Vamos a ver' sobre Bárbara Rey: "No engañemos a la audiencia"

Con la duda en el aire, el espacio de Telecinco adelantaba en uno de sus cebos que, más adelante, desvelarían el paradero de Bárbara Rey durante el día especial de su hijo. Un anuncio que hizo a Joaquín Prat revolverse en su asiento, incapaz de retener la firme réplica contra su equipo por las mentiras vertidas. "No engañemos a la audiencia. No tenemos ni puñetera idea de dónde está", sentenció el presentador.

Joaquín Prat y Bárbara Rey

Entre risas de los colaboradores, el equipo de 'Vamos a ver', aceptó el dardo y continuó ofreciendo más detalles en profundidad sobre el sonado enlace. A pesar de que durante su aventura en 'Supervivientes' los dos enamorados ya protagonizaron una boda garífuna, la pareja se dará el sí quiero definitivo este viernes en el exclusivo completo de La Vega del Henares, en Madrid.

Y la fecha escogida para el señalado evento no ha estado libre de polémica, pues coincide con la fecha de cumpleaños de su padre, que este año habría alcanzado los 80 años. Joaquín Prat y compañía no dudaban en mostrar los últimos planes que la vedette ha compartido en su perfil de Instagram a modo de pista de cuál puede ser su paradero. Y sus últimas publicaciones han incluido algún que otro dardo.

"Estas son mis verdaderas amigas, las que no me traicionan. Guapísimas, como podéis ver, no como esos Pajarracos que aparecen por la tele, que no conozco de nada. Yo no puedo ser amiga de gente tan fea que tiene esa maldad", escribía la madre de Sofía Cristo en su cuenta de la plataforma, sin nombrar a nadie. Sobre el peculiar homenaje de su hijo a Ángel Cristo padre, la artista ya lamentó que se estuviese haciendo "apología de un maltratador".

"Es conocido por todo el mundo que fue un maltratador"

Y con este último gesto, sus palabras sobre las faltas de respeto de su hijo con un tema tan delicado cobran más importancia que nunca. "Solo quiero decir que es conocido por todo el mundo que Ángel Cristo padre fue un maltratador, que me hizo la vida imposible y que incluso estando yo embarazada de mi hijo, recibía unas palizas tremendas de arrastrarme, pegarme patadas en el vientre, en la espalda y donde fuera, y arrastrarme por el suelo", sentenció la artista durante la estancia de su hijo en 'Supervivientes'.