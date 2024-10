Sonsoles Ónega pone el acento en este detalle de Isa Pantoja y la conclusión es demoledora

Sonsoles Ónega ha tratado el duro testimonio de Isa Pantoja en 'De Viernes', donde la joven compartió como nunca su drama y rompió puentes con su familia al sentirse completamente abandonada por ella.

'Y ahora Sonsoles' ha contado con María del Monte en plató este miércoles. La cantante, siempre con prudencia, ha roto su silencio de más de dos décadas y no ha ocultado su dolor tachando de "barbaridad" las vivencias que narró la joven: "Me parece lo más fuerte que yo he oído en mi vida".

"Yo llevo 23 años sin hablar, voy a seguir sin hablar de nada que tenga que ver con mi vida privada e íntima pero sí quiero, porque mi corazón lo necesita, que Isa sepa que estoy aquí, que si me necesita yo estoy aquí como he estado siempre", ha trasladado la artista y colaboradora actual de Sonsoles Ónega.

"Qué bonito para ella y para todos saber que tiene relación contigo, que eres una señora con sentido común, y saber que te tiene cerca porque todos hemos pensado: 'Dios mío, pobre mujer, pobre niña'. Saber que estás ahí ofreciéndole la mano, te honra", le ha dicho la presentadora, que ha admitido también su conmoción por el caso Isa Pantoja.

La misma que ha embargado a Miguel Lago, que como padre adoptivo se ha visto especialmente tocado como él mismo ha compartido con los espectadores de Antena 3: "Quiero trasladarle a la audiencia que el dolor de Isa Pantoja a mi me impactó más porque el de esa niña es doble; ya que la búsqueda de un niño adoptado es esa necesidad de construir el vínculo, ese vínculo que es natural y que no tienen con nosotros".

"El gran afán que tenemos es que esos hijos adoptivos lleguen a sentirnos como papá y como mamá exactamente igual que uno biológico y ese camino es muy difícil. Entonces, cuando se lo pones difícil, cuando lo tratas mal, cuando le dices una frase como 'vete a tu país'... Si a un niño le duele oír que sus padres no lo querían, para una niña en este caso adoptada el dolor se multiplica exponencialmente. A mi me ha dejado muy tocado este fin de semana esta niña", ha sentenciado el colaborador.

Tras escucharle con atención y aplaudir sus incontestables palabras, Sonsoles Ónega ha puesto el foco en lo que más le ha espeluznado de todo lo que relató Isa Pantoja: "La cosa del ginecólogo a mi me ha impresionado porque es una desconfianza y es una... ufff".

"Es una barbaridad", le ha añadido María del Monte. "Sí, es una barbaridad, esa es la palabra, es una barbaridad que no se le hace a nadie, digo yo, igual hemos perdido...", ha clamado la comunicadora con gesto serio, siendo un palo a Isabel Pantoja y su familia.

Para acabar la tertulia, María del Monte ha dejado una frase de las que remueven conciencias: "Lo peor que le puede pasar al ser humano es que deje de ser humano, y hay cosas que se hacen solo cuando se deja de ser humano".