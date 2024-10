Sonsoles Ónega no da tregua a su equipo y se enciende así con un trabajador del programa

Podríamos decir que Sonsoles Ónega es la teniente O’Neil del programa de las tardes de Antena 3. No da respiro a su equipo ni un solo día y, al más mínimo detalle que no le agrade, salta a la yugular aunque se encuentre en pleno directo y los telespectadores se percaten de ello.

Este martes, una minucia le ha bastado para encararse de nuevo a sus compañeros de ‘Y ahora Sonsoles’. Esta vez, a quien le ha tocado recibir sus salidas de tono es al responsable o la responsable de las músicas que se escuchan en plató y que ambientan las noticias que se abordan.

En este caso, Sonsoles Ónega ha arrancado el programa hablando de una sentencia pionera. Un tribunal ha condenado a un hombre por estar diez meses sin dejar que su expareja viera al perro que ambos tenían en custodia compartida.

‘Y ahora Sonsoles’ ha mostrado el tierno video del momento del reencuentro entre mascota y dueña, que ha entrado en directo a continuación. Y mientras se producía la entrevista con la chica en cuestión, Ónega le ha interrumpido abruptamente mientras hablaba de su caso. «Eh… no… no, no, no, no», ha soltado a bocajarro la comunicadora.

La joven se ha quedado descolocada porque no sabía a qué se refería Sonsoles con esas reiterativas negaciones. «No, perdona, Marta, es que estoy diciendo que no al piano. Que esto tampoco es de pena, estamos celebrando una sentencia histórica. Hombre, por favor, una música épica o nada directamente», se ha quejado la presentadora por la música de fondo que habían puesto a la noticia. Sus caras mientras protestaba también eran muy elocuentes.

Si bien, no es ni mucho menos la primera vez que Sonsoles Ónega se encara a su equipo. Son numerosas ya. Sin ir más lejos, la semana pasada confrontaba al regidor de ‘Y ahora Sonsoles’ al no estar de acuerdo con el aplauso que había pedido al público tras una crítica a Shakira en plató.

También es habitual que la veterana periodista se encrespe hasta con la mismísima dirección. Lo hacía en su momento con Patricia Lennon tanto en ‘Ya es mediodía’ como en ‘Y ahora Sonsoles’ y lo sigue haciendo con Javier Silvestre, el nuevo director del formato de Antena 3.

Tampoco los colaboradores se libran de los desmanes de Sonsoles Ónega. Por ejemplo, hace unos meses, en marzo, la periodista le reprochaba a a Carlos Pérez-Gimeno, uno de sus tertulianos, que estuviera con el móvil y no prestara atención al programa. «Deja el móvil Carlos, estoy hablando», le arreaba tensa la presentadora. «Si, si te estoy escuchando», se defendía él.

«Ni puñetero caso», aseveraba Sonsoles molesta. «Espero que estés buscando información de ultimísima hora con todos los asuntos que trae hoy el Flash que es una cosa espectacular con exclusivas y entrevistas», advertía la presentadora de un modo un tanto inquisidor. No da tregua.