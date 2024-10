Son pocos pero inapelables los términos de Adela González al mojarse en lo de Isa Pantoja

En 'Mañaneros' de TVE se han recogido algunos de los titulares más demoledores que dio Isa Pantoja, incapaz de imaginar el desmedido alcance de sus declaraciones en 'De Viernes'. Y Adela González, como otros muchos rostros importantes de la televisión, se ha mojado. Lo ha hecho con pocas palabras pero muy rotundas.

Lo que más le ha sobrecogido a Adela González es cuando Isa dijo abiertamente: "mi madre vive pero es como si me hubiese quedado huérfana otra vez". "Pero qué horror. Una niña que es adoptada, que ya sale de su familia biológica por las circunstancias que sean y es adoptada, ante estas palabras qué titular se puede dar", ha reaccionado la presentadora escandalizada.

Además, en esa entrevista en el programa nocturno de Telecinco la joven se preguntaba qué ha hecho tan grave como para que su madre no quiera saber nada de ella, y dejó claras también las diferencias de trato con respecto a su hermano Kiko Rivera. "Me adoptó y como quien abandona a un perro", clamó Isa Pantoja entre lágrimas.

Adela González: "Es que ni a un perro"

"Es que ni a un perro", ha soltado una indignada Adela González, visiblemente afectada por ese testimonio tan duro. "Yo lloré, para mi lo más terrible es que su madre no la quiera", ha apuntado la colaboradora María Eugenia Yagüe. "Está describiendo una infancia y una adolescencia cuanto menos un poco extraña", ha añadido Adela, siendo prudente a la hora de calificarla.

"Yo tengo una pena enorme. Sabéis que yo siempre he sido muy pro Isabel pero en este caso es indefendible. No se puede defender que a un hijo adoptado no lo consideres como tuyo propio", ha lamentado Nieves Herrero. "Te das cuenta de que en esa familia había hijos de primera e hijos de segunda", ha denunciado la periodista.