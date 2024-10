Piden la expulsión de Edi en ‘Gran Hermano’ ante lo que se vio con Vanessa en el debate: «Fuera ya»

La tensión en la casa de ‘Gran Hermano‘ es una constante debido fundamentalmente a los últimos posicionamientos llevados a cabo durante el debate dominical. Llegado el turno de Vanessa, la gallega no ha tenido dudas y lo ha hecho contra Edi. «Es algo mutuo. No hay una conexión y no me parece una persona clara. Últimamente parece que se moja algo más, pero bueno al principio no se mojaba», ha esgrimido.

«Realmente de los compañeros que hay la persona que me sobra es él y si me tengo que posicionar frente a alguien. El resto de compañeros tengo buena relación y no me gustaría que se fue ninguno», ha rematado la concursante de ‘Gran Hermano’.

Frente a ello, Edi no se ha quedado callado: «Es una persona con la que no tengo ninguna afinidad. Digo las cosas como las pienso y lo que no soy es hipócrita. Con una persona que considero que es hipócrita y que no me parece… no voy a decir que no es buena persona, pero sí que utiliza según le convengan las cosas, no me aporta en la casa y para mí es la única persona que hay en la casa que me sobra perfectamente».

El incendiario comentario de Edi sobre Vanessa

Lejos de quedarse ahí, Edi ha hecho saltar a Vanessa y a la audiencia de ‘Gran Hermano’ con su polémico comentario sobre la participación de la gallega: «La suerte que tiene ella es que viene en pareja, se ampara en Javi». «Perdona, no me amparo en nadie. Ya te dije, como si me quieres nominar toda la semana», ha exclamado ella.

Edi ha proseguido diciendo: «Si me quedo lo haré. Yo estoy nominado aquí porque me puse por delante de Ruvens y tú no tienes los ovarios… Te salvó tu marido que solicitó que el Big Bro era para él. Ella está aquí porque el Big Bro lo utilizó ella por Javi, no por ella. Es mi percepción y apostaría mi huevo derecho a que no lo perdería».

Los ataques de Edi en ‘Gran Hermano’ no han cesado. «Yo lo siento por él, que bastante tiene que aguantar en casa y aguantar aquí lo que tiene que aguantar. Creo que todos tenemos ojos y vemos lo que hay. El pobre chaval que cae bien en la casa se ve condicionado por el comportamiento de ella y hace lo que tiene que hacer como marido que es, pero realmente quien no aporta a la casa es ella», ha comentado Edi frente a Vanessa y al resto de la casa.

Precisamente el pico de mayor tensión se ha vivido cuando Vanessa ha hecho referencia a la hora sin cámaras que Edi había solicitado con Vanessa. En concreto, la gallega le ha acusado de hacer «un teatro». Como réplica, Edi no ha tenido reparo en soltarle: «¿Sabes qué te jode? Que no seas tú la afortunada, eso es lo que te jode a ti». Un comentario de engreído que, sin embargo, ha sido aplaudido por sus compañeros en la casa. Algo diferente a lo ocurrido en redes.

Las redes claman contra Edi y piden su expulsión de ‘Gran Hermano’ este jueves

Los comentarios de Edi no han pasado inadvertidos. Además de provocar un gran cisma en la convivencia, éstos han hecho arder a los espectadores de ‘Gran Hermano’. De hecho, en redes sociales son muchos los que piden el voto contra el concursante ahora que está nominado. «Fuera Edi, menudo cerdo», ha comentado un espectador. En la misma línea, otros tildan el episodio vivido en directo como un «momento de vergüenza».

Solo por este comentario de engreído, debería ser expulsado con el 70%. ¿Entonces suponemos que a Edi también le gustaría estar con Vanessa, no? #GHDBT6@Srta_Pons @KhaleBernik https://t.co/TR3vvVrGVh — Rosalía Calatrava Berges (@narvartion_bvip) October 13, 2024

VAYA MOMENTO DE VERGÜENZA.



El machista de EDI diciéndole a Vanessa que lo que le jode es no ser la AFORTUNADA.



Pero que se piensa el MACHISTA VIEJO este.



La MUGREPANDI aplaudiendo el discurso.



FUERA EDI, MENUDO CERDO #GHDBT6 pic.twitter.com/yYQqgTZ8ak — sanu (@sanu__moody) October 13, 2024

EXPULSAR EDI !! EDI FUERA YAA !! #GHDBT6 — Marii 🏳️‍🌈 ∆ℓωαуѕ (@ItsmeyobabyM) October 13, 2024

Ahora más que nunca fuera Edi, ese comentario a Vanesa tratando a las chicas como de trofeo que asco 🤮 #GH130 #GHDBT6 pic.twitter.com/tVbBMElN6V — Miguel Tejera 💌 (@migueltejeraa_) October 13, 2024

PEDAZO DE CERDO.



Que no sirves para NADA dentro del concurso.

Solo has entrado para HACER CARPETA.



Solo sirves para UTILIZAR A LAS MUJERES las personas como tú deberían estar fuera de la TELEVISIÓN.



EXPUSLAR EDI A LA CALLE #GHDBT6 pic.twitter.com/go1zJkSUUA — COMENTO TV 📺 (@comentemostele) October 13, 2024

EDI ¿Sabes que es lo que te jode?



“No ser tú la afortunada” (Vanessa)



¿Quién se cree que es esta personaje? ¿Alguien me explica los otros que ríen y aplauden? Qué vergüenza de personaje #GHDBT6 #GH14O pic.twitter.com/wK0XDiXiVj — Barbie B (@Darkname300) October 13, 2024