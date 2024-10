Motos hace pasar un incómodo momento a Ana Guerra en ‘El Hormiguero’: «Qué vergüenza»

Ana Guerra fue la gran apuesta de ‘El Hormiguero’ este miércoles para intentar superar a ‘La Revuelta’ por primera vez en la semana. La cantante regresó al programa de Pablo Motos para presentar su último trabajo discográfico ‘Sin final’, y desvelar algún que otro detalle de su boda con Víctor Elías. Sin embargo, la conversación se volvería algo incómoda cuando el presentador recordó una embarazosa anécdota que no sentó muy bien a la canaria.

«¿Estás más nerviosa por la salida del disco o por la boda?», comenzó preguntando el presentador de ‘El Hormiguero’ tras revolucionar al público del plató recordando que la intérprete se dará el sí quiero en tan solo 3 semanas. Y la antigua concursante de ‘Operación Triunfo’ aseguró que, aunque se encontraba expectante por ambas, la boda es lo que más en vilo le traía porque «no tiene experiencias anteriores».

Ana Guerra se ve obligada a revivir una embarazosa anécdota con Nieves Herrero en ‘El Hormiguero’

Fue entonces cuando Ana Guerra sacó una copia de su nuevo disco en vinilo para dedicársela a Pablo Motos. «Gracias por ser el mejor presentador y compañero del mundo. ¡Te quiero!», firmó la intérprete en la portada de ‘Sin fin’, de la cual destacó un importante detalle. «Es importante que se vea esto, es una cicatriz que empieza a curarse, se une por un hilo rojo que es mi música, que por aquí atrás sale cómo me conecta con gente que no conozco», explicó la invitada.

Pablo Motos y Ana Guerra en ‘El Hormiguero’

Y mientras la pareja de Víctor Elías intentaba profundizar sobre el trasfondo emocional y personal del nuevo trabajo que presentaba, Pablo Motos le sorprendió con una inesperada pulla. «Todo muy bien Ana, pero a mí no me has traído pezoneras como a Nieves Herrero», espetó el presentador dejando atónita a la cantante. «Ay no, no no. ¿Pero tú cómo sabes esto? Qué vergüenza», comenzó a exclamar la intérprete, que se tapaba la cara avergonzada.

«¿Qué te pasó?», insistió entonces el conductor de ‘El Hormiguero’ justo antes de que Ana Guerra se sincerase con la audiencia. «Cuando vamos de promo lo hacemos todo muy rápido. Me tuve que poner unas pezoneras un día y las metí en la bolsa donde llevaba el disco«, comenzó explicando la canaria sobre los momentos previos a su accidentado encuentro con Nieves Herrero.

«Nieves, era una pezonera»

«Que pasa, que llego a la radio y Nieves Herrero coge el disco, lo saca… y se cae algo. Yo con una cara de ‘me quiero morir’…», comentó muy apurada la intérprete de ‘Tal para cual’. «No contenta con eso, Nieves cogió la pezonera con la mano y mientras hablaba con ella se las quité y me las guardé en el bolso», aseguró la cantante.

Y el incidente no pasó desapercibido para la presentadora de radio. «Luego al final, fuera de cámaras me dije ‘¿qué se te cayó, una borla de maquillaje?’ y le dije no Nieves era una pezonera», confesó Ana Guerra, visiblemente avergonzada por tener que revivir la anécdota en el espacio de Antena 3. Justo después, el presentador optó por liberarla del mal rato cambiando de tema, destacando que su nuevo sonido es muy «ochentero».