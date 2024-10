Luis Piedrahita, guionista de ‘El Hormiguero’, desacredita así las audiencias de Broncano y ‘La Revuelta’

Es sin duda la batalla de la temporada. Todos los días se analiza al detalle las audiencias de ‘El Hormiguero ‘de Pablo Motos y ‘La revuelta’ de David Broncano. Y aunque es cierto que el programa de Antena 3 ha cerrado su mejor mes de septiembre de la historia, no hay duda de que la llegada de Broncano ha llevado a que haya perdido el liderazgo. De ello se ha pronunciado, Luis Piedrahita, colaborador y guionista de ‘El Hormiguero’, en una entrevista en Semana.

El humorista e ilusionista no ha dudado en pronunciarse sobre la guerra diaria que se vive entre ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ y cómo están viviendo en el programa de Antena 3 que por fin alguien ha conseguido arrebatarles el liderazgo tras múltiples intentos que se quedaron en el camino como Javier Cárdenas, Jorge Javier Vázquez o el más reciente, Carlos Latre.

En este sentido, Luis Piedrahita reconoce que la guerra entre ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ se ha convertido como en un encuentro diario entre el Barcelona y el Real Madrid. «Ahora con lo de ‘La Revuelta’ es como estar viendo todos los días los resultados del Madrid-Barça, pero el Madrid de fútbol y el Barça de voleibol», empieza diciendo.

Luis Piedrahita destapa qué le comentó Pablo Motos con la llegada de ‘La Revuelta’

Tras ello, Luis Piedrahita no duda en replicar los ataques que en su momento lanzó Ana Rosa Quintana a Antena 3 y Sonsoles Ónega por jugar en diferentes condiciones al no contar con publicidad. «Estamos jugando a deportes distintos, porque claro ‘El Hormiguero’ está en una televisión privada, generalista y con publicidad, mientras que el otro está en una televisión que es servicio público», recalca el colaborador de Pablo Motos.

«Ellos no tienen publicidad. No se pueden comparar los resultados de audiencia porque juegan con distintas armas«, prosigue diciendo Luis Piedrahita usando el argumento que está utilizando Atresmedia y que en su momento cuestionaban que utilizara Ana Rosa para criticar el liderazgo de ‘Y ahora Sonsoles’.

Además en la entrevista, Luis Piedrahita no duda en contar lo que le dijo Pablo Motos con respecto a esta batalla. «El otro día Pablo me dijo: ‘He estado viendo los programas que hemos hecho desde que arrancó la temporada y creo que son los mejores en la historia. No lo podemos hacer mejor y no puedo decirle nada al equipo para que mejore'», asegura.

«Estamos haciendo los mejores programas, estamos teniendo la mejor audiencia, independientemente de lo que pase fuera. Nosotros no lo podemos hacer mejor», concluía Pablo Motos en lo que le dijo a Luis Piedrahita.