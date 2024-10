‘La Promesa’: Avance del viernes, 11 de octubre, con la sospechosa marcha de Rómulo

El marqués no va a permitir que su hijo se case con una criada, por lo que toma una decisión que no se espera de su parte y que hubiera sido más propia de Cruz: despedir a Jana y expulsarla fulminantemente de La Promesa. La noticia deja a todos impactados y devastados, menos a Petra, que se frota las manos con esta maniobra. No obstante, la marquesa sorprende revocando esa orden. No por compasión, sino por cálculo.

Ajeno al devenir de su querida está Manuel, que sigue preso. Ninguna gestión parece dar sus frutos y, aunque Alonso y Lorenzo tratan de remover Roma con Santiago para sacarle del calabozo, llegan a la conclusión de que solo les queda requerir los servicios de un buen abogado. Por su parte y por cuenta propia, Rómulo decide tomar cartas en el asunto. ¿Qué plan tiene entre manos el mayordomo jefe de La Promesa?

Para las cocineras, la ausencia de visitas de la Duquesa de Carril no es un asunto baladí, por lo que empiezan a hacerse incesantes preguntas sobre la extraña relación entre ella y Vera. Simona y Candela han observado además que Lope y Vera no están pasando por su mejor momento. Y deciden preguntar al cocinero por su relación. Ante tal aluvión de preguntas, Lope se desespera y se le escapa el gran secreto sobre la verdadera identidad de Vera. Les dice que la duquesa es realmente su madre, pero luego lo disfraza como una broma.

Entretanto, Catalina le da un ultimátum a Pelayo respecto a su relación y sobre cómo van a afrontar el tema del embarazo. Adriano, el padre de la criatura, está en paradero desconocido y Catalina pretende que Pelayo se haga cargo y ejerza como padre. El conde de Añil es un mar de dudas, pero tendrá que tomar una decisión en un sentido u otro tras ese ultimátum.

Mientras, Julia y Curro están cada vez más cerca y queda claro que entre ellos están empezando a aflorar sentimientos. Esto es algo que tiene desquiciada internamente a Martina. Además, ahora hay un secreto que les une aún más, pues Curro le ha tenido que desvelar a Julia que es hermano de Jana, aunque le miente con los orígenes.

Y a la par que Ricardo se muestra distante con Pía, molesto con que no le hiciera partícipe de su falsa muerte para ahorrarle el sufrimiento, Santos descubre que no sabe toda la verdad sobre la muerte de su madre y esto traerá mucha cola.

Avance de ‘La Promesa’, capítulo del viernes 11 de octubre

La repentina y sospechosa marcha de Rómulo para solucionar la detención de Manuel, no solo confunde al servicio, que se queda desconcertado y no para de hacerse preguntas, sino también a los señores.

En su caso, Lorenzo toma la iniciativa para descubrir qué pretende el mayordomo. No es capaz de imaginárselo, ni él ni nadie. Mientras tanto, Ricardo Pellicer ocupará su cargo a todos los efectos con la ayuda de Petra, a la que da varias indicaciones.

Rómulo alega que el motivo de su marcha de La Promesa es para evitar que el joven Luján continúe un día más en el calabozo. Pero el vuelco a toda la historia se produce cuando Manuel regresa precipitadamente a palacio porque ha sido puesto en libertad.

Nadie da crédito, pero hay una explicación que deja de una pieza. Rómulo se entrega a las autoridades confesando que ha sido el verdadero autor del crimen de Gregorio. La noticia causa un gran impacto como no puede ser de otra manera. Pero ¿en realidad fue el mayordomo quien mató al marido de Pía o se ha auto incriminado como sacrificio para proteger a Manuel? Lo descubriremos.

Tras la indiscreción de Lope sobre el origen de Vera, las cocineras intentan averiguar si es una broma o hay algo de verdad detrás. Margarita intenta acercar posturas con Ayala y planea una sorpresa con la ayuda de Martina y Julia.

Pía regresa a La Promesa para pedir trabajo y, en vez de Ricardo, es Petra quien se ofrece a hacer las gestiones pertinentes con la señora marquesa.

Ante el cúmulo de mentiras sobre su madre, Petra empuja a Santos a averiguar la verdad aunque tenga que hacerlo a espaldas de Ricardo. María Fernández consigue por fin tener esa tarde libre con Salvador. ¿Recuperarán el tiempo perdido?