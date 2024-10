La inesperada rajada de una invitada de 'El diario de Jorge' contra Carmen Lomana: "Esta señora..."

Este miércoles, Jorge Javier Vázquez recibía en ‘El diario de Jorge‘ a Pía, una mujer de 65 años que llegaba al programa para contar que había decidido probar suerte como modelo. Lo que nadie esperaba es que su visita iba a terminar con una rajada sobre Carmen Lomana.

Nada más llegar al plató de ‘El diario de Jorge’, Pía le contaba al presentador que ella en su día intentó ser azafata pero sus padres no le dejaron pues consideraban que no era un trabajo para alguien de bien como ella. «Hace seis meses mirando Instagram vi Claudia modelos se acepta gente de cualquier edad y pensé que esta era la mía», explicaba.

«Fui y le dijo que quería ser modelo y he hecho colaboraciones con ella y espero que me salga algo», aseveraba Pía. «¿Qué tipo de trabajos te gustaría hacer?», le preguntaba Jorge Javier Vázquez. «Me gustaría hacer publicidad», le contestaba ella. «Pero tú de la abuela de la fabada no, tú puedes hacer algo de alto standing» , le replicaba Jorge Javier con sorna.

Tras enseñarle a Jorge Javier como se camina por una pasarela, Pía sorprendía al hablar de Carmen Lomana en ‘El diario de Jorge’. Lo hacía después de contar que había sido compañera de Ágatha Ruiz de la Prada en el colegio en París. «Yo creo que ella es un año más chica que yo, es muy divertida, muy natural y muy normal», recalcaba.

Pía habla de sus problemas con Carmen Lomana en ‘El diario de Jorge’

«¿Y qué te pasa con Carmen Lomana?», le preguntaba entonces Jorge Javier. «Ay mira, esta señora, yo trabajo en el rastrillo del Nuevo Futuro que pronto se va a abrir», empezaba relatando Pía. «Que es una cosa que se hace todos los años», explicaba Jorge Javier. «Menos en plandemia», soltaba Pía provocando que el presentador le llamara la atención. «Pandemia, no me la intentes meter que por ahí no…», le replicaba Jorge al usar el término con el que algunos cuestionaban la pandemia del COVID. «Calla, que me he equivocado», se excusaba ella.

«Bueno pues yo llevo 38 años organizando el rastrillo de Nuevo Futuro», proseguía contando Pía. «¿Y qué te pasó con Carmen Lomana?», repreguntaba el catalán. «Pues cuando estábamos en la Casa de Campo quería vender unos perfumes a 400 euros cada uno y claro… Yo vendo cosas, pero si vendes por 400 euros vendes un cuadro, una plata o una joya», explicaba Pía.

Tras ello, Pía explicaba que desapareció un perfume aunque después apareció tirado. «Hubo que buscarlo, fue un lío y cogió y se fue pues adiós», relataba la invitada de ‘El diario de Jorge. «¿Pero a ti te acusó de algo?», trataba de entender Jorge Javier. «No, no a mi que no me acuse, yo no cojo nada que no es mío. Por la noche entraba mucha gente. Yo no echo la culpa a nadie», respondía. «¿Pero la problemática cual era?», incidía Jorge. «Pues que no puedes decir a las que llevamos el puesto que somos mi hermana y yo que nos llevamos algo que no», añadía. «O sea que te acusó de ser amiga de lo ajeno», sentenciaba Jorge Javier.