Fani Carbajo pone cifra al dineral que se embolsó con su participación en 'Supervivientes'

Fani Carbajo saltó a la fama como concursante de 'La isla de las tentaciones', donde protagonizó uno de los momentos más virales de la televisión. ¡Cómo olvidar a su por entonces novio, Christofer, gritando su nombre por la playa tras enterarse que su chica le había puesto los cuernos!

Tras una tortuosa relación de idas y venidas, con boda incluida, Fani y Christofer decidieron poner fin a su historia de amor. Ella, que acaba de ser mamá por segunda vez junto a su actual pareja, se ha sentado en el pódcast 'Querido Hater', que presenta Malbert, para sincerarse sobre su trayectoria televisiva.

Fani Carbajo ha recordado su paso por los dos concursos más famosos de Telecinco, 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'. Y no ha dudado en desvelar cuánto cobró en el reality de supervivencia. "He sido, de 'La isla de las tentaciones', la que más he cobrado. Entre 7.000 y 15.000 euros a la semana, y aguanté más de tres meses", ha confesado. Por lo tanto, si echamos cuentas, se habría embolsado entre 84.000 y 180.000 euros.

La extensa trayectoria televisiva de Fani Carbajo

La exnovia de Cristopher Guzmán supo aprovechar muy bien el boom de su paso por 'La isla de las tentaciones'. Tras él, llegaron 'Supervivientes', 'La casa fuerte', 'Solos', 'Para siempre jamás' o su canal en Mtmad, en el que continúa contando a sus seguidores cómo es su día a día, ahora como mamá de la pequeña Victoria.

Fani Carbajo daba a luz a su segundo hijo el pasado mes de septiembre, tras un intenso tratamiento de fertilidad y 16 años después de tener a su primer hijo. La propia colaboradora contaba todo en sus redes sociales, con vídeo del parto incluido. También hizo partícipes a sus seguidores del duro proceso que ha tenido que pasar hasta conseguir tener a su bebé en brazos.