El tremendo aviso de Fani Carbajo a Tamara Falcó sobre Íñigo Onieva que despierta sospechas

Fani Carbajo se ha pronunciado sobre los sorprendentes mensajes que han salido a la luz de Íñigo Onieva, el marido de Tamara Falcó. Hace unos días, la influencer Carolina Moura desvelaba en el programa ‘La influencia show’ que el empresario había intentado ponerse en contacto con ella.

«No sabía quién era. Simplemente era un tío que me había escrito y me había felicitado varias veces el cumpleaños», explicó la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’. Fue su madre, a la que ella misma definió como «cotilla» y «‘Sálvame Deluxe’ máxima» la que le dijo quién era Íñigo Onieva.

Tras hacerse pública esta información y conocer el contenido de esas conversaciones mientras el empresario ya estaba con Tamara Falcó, Fani Carbajo ha querido dar su opinión al respecto. Ante las cámaras de Europa Press la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ y ‘Supervivientes’ ha lanzado una advertencia a la marquesa de Griñón.

«Yo sé que él le estuvo escribiendo a una chica, yo lo vi, no es mentira porque yo esos mensajes los he visto. Yo coincidí con ella en un evento, la velada, y salió el tema y me lo enseñó. Pero que vamos, es que no sé… tampoco me extraña, es siempre lo mismo», aseguró la ex de Christopher Guzmán.

La sonora advertencia de Fani Carbajo a Tamara Falcó

Además, Fani Carbajo dejó claro que, en su opinión, las personas no cambian, por mucho que lo intenten: «La cabra siempre tira al monte como dice mi novio. Sabes lo que pasa, cuando una relación no funciona, no funciona. Te puede costar dar el paso como me pasó a mí, pero al final lo di. Estoy en una relación bonita, sana y no se me pasa por la cabeza nada de eso. Cuando estás en una relación tóxica, aunque mediáticamente quieras decir que no, que es muy bonita o muy sana, no. Es todo lo contrario».

Fani Carbajo también quiso aprovechar la ocasión para enviar un mensaje a Tamara Falcó, insistiendo en la veracidad de esta información: «Tamara se lo tiene que creer. La gente no va a mentir sobre algo para dañar a alguien que no conoce. No tiene ningún sentido». Por último, dejó claro que ella está dispuesta a compartir su versión de los hechos, desafiando el matrimonio entre Íñigo Onieva y la hija de Isabel Preysler.