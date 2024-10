El Mago Pop se planta ante Broncano por esta pregunta en 'La Revuelta': "Qué mal lo estoy pasando"

El Mago Pop fue la gran sorpresa de David Broncano este martes para continuar su racha de éxito en 'La Revuelta'. El humorista recibió por primera vez en el espacio de La 1 al ilusionista internacional. Y aunque la entrevista estuvo llena de confesiones y risas, el presentador terminó dando un golpe en la mesa por la poca participación del mago en las preguntas clásicas del programa.

Antonio Díaz, más conocido como el Mago Pop, llegó a 'La Revuelta' este martes tras haber batido el récord Guiness como el artista más exitoso por su exitoso espectáculo en Broadway, 'Nada es imposible'. Si bien, como buen mago, no quiso revelar el secreto detrás de sus trucos más famosos, tampoco estaba puesto a soltar prenda de sus intimidades en el espacio del humorista.

El Mago Pop se cierra en banda y agota la paciencia de David Broncano

Cuando llegó el turno de las preguntas clásicas, el de Jaén descubrió rápidamente que no lo iba a tener fácil para hacer que el ilusionista se sincerase. "Da un dato, nunca se ha dado un dato de cuánto dinero gana un mago de éxito", insistió David Broncano ante la negativa inicial del Mago Pop de revelar su patrimonio. "¿El tuyo real cuál es?", preguntó el invitado en un intento de desviar la pregunta.

Para MAGIA de verdad, la cuenta bancaria del Mago Pop. Imposible hacer desaparecer tanta pasta. #LaRevuelta pic.twitter.com/eAQLUdZMGG — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 29, 2024

"El mío real de qué... ¿Pero estoy yendo yo a tu programa o algo?", respondió el comunicador algo mosqueado, consciente de que la cosa no iba a mejorar. "¿Te crees que soy nuevo?", comentó con sorna entre aplausos mientras el mago se ponía cada vez más nervioso. "¡Que cantidad de dinero chaval!", exclamó Grison a lo lejos mientras comprobaba el dinero del invitado desde su teléfono móvil.

Visiblemente avergonzado, el Mago Pop continuaba intentando librarse de contestar a las temidas preguntas. "Será posible...", lamentó el invitado mientras David Broncano continuaba insistiendo. "Da un dato, lo has ganado trabajando", sentenciaba el comunicador sin demasiado éxito, pues el ilusionista se había cerrado en banda a dar una cifra.

"Qué cabrones sois"

"Lo que te puedo decir es que... me da apuro hablar de dinero. Lo que a mí me gusta, y se habla muy poco de ello, es el placer de hacer lo que a uno le gusta", comenzó a explicar el artista mientras el presentador le miraba consternado por su falta de participación. "No me mires así cabrón", espetó el Mago Pop mientras el público del teatro le abucheaba por estropear el último tramo de la noche, que a menudo regala las mejores confesiones de los invitados.

Aunque no quiso revelar su patrimonio, advirtió que sus numerosos teatros y el espectáculo le roban mucho dinero. "Bromas a parte, no te voy a decir el dato porque te prometo que no lo sé", intentó justificarse el invitado. "Eso no lo hace desaparecer nadie el dinero que tiene", señaló Grison desde su cubículo mientras David Broncano mantenía su gesto de decepción.

"Los teatros exigen un montón de inversión y hacemos uno de los espectáculos más caros de hacer del mundo. Evidentemente me va muy bien y estoy muy contento", aseguraba el Mago Pop intentando salir del paso mientras Broncano y sus colaboradores le recriminaban no mojarse. "Qué cabrones sois ¿Qué te dice la gente aquí?", preguntó desesperado el mago.

"Te agradezco que hayas venido pero no nos estás dando nada"

"Es que nadie tiene tanto dinero", respondió tajante David Broncano entre risas. Fue entonces cuando llegó el turno de la segunda pregunta, y el ilusionista tampoco estaba dispuesto a confesar sus relaciones sexuales del último mes. "Yo es que soy muy tímido para esas cosas...", espetó colmando por completo la paciencia del humorista.

Saltándose la nueva pregunta de 'La Revuelta' y dándose por vencido, el presentador no dudó en lanzar una pulla al mago antes de finalizar su entrevista antes de lo previsto. "Eres muy majo y te agradezco que hayas venido pero no nos estás dando nada", espetó el de Jaén dejando descolocado al invitado. "¿Qué te cuesta?", volvió a insistir el comunicador en un último intento tras hacerle sentir culpable.

"Que mal lo estoy pasando este rato", confesó el Mago Pop entre risas lamentando en lo que había degenerado su paso por el programa. "No me gusta hablar de dinero, no me he podido expresar como me gustaría", terminó señalando el invitado antes de que David Broncano le hiciese prometer que llevaría a todo el público a un espectáculo especial en compensación. "Lo siento, tú mismo te has metido en un túnel. Si hubieses contestado a lo del dinero te hubieses ahorrado 5.000 euros", terminó sentenciando el humorista.