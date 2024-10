‘El Diario de Jorge’ revela el resultado del test de ADN de Ana Isabel y Rafa y es sorprendente

Hace tres meses que se estrenó ‘El diario de Jorge’ en Telecinco. Y aunque en un principio el programa apostó por otro tipo de contenidos y dejó a un lado los test de ADN que tanto triunfaron en ‘El diario de Patricia’, ahora el espacio de Jorge Javier Vázquez ha encontrado un filón en este tipo de asuntos pues consigue enganchar a la audiencia con sus historias.

Hace unos días, Ana Isabel se presentaba en el plató de ‘El diario de Jorge’ con la intención de encontrar a su hermana biológica. «Yo nací en Zaragoza en 1967. Yo fui fruto de una relación entre un hombre casado y una chica soltera. Al nacer yo, deciden buscar una señora para que me cuide», explicó en su día. «Yo vivía con la señora en su casa, la yaya María, la cual recibía una paga por cuidarme y la cual, cuando mis padres querían visitarme, llegaba el coche y me tenían que llevar hasta donde ellos se reunían… Cuando yo cumplí dos años, la yaya María dejó de recibir notificaciones, desaparecieron mis padres de la noche a la mañana…», prosiguió contando.

Lo que no sabía Ana Isabel es que también podía tener otro hermano biológico. Así, ‘El diario de Jorge’ la sorprendió con su encuentro con Rafael, un hombre que decía que podía ser su hermano. Ambos se vieron las caras por primera vez en el programa de Jorge Javier Vázquez.

Tras someterse a las pruebas de ADN, ha sido este miércoles cuando ‘El diario de Jorge’ ha anunciado en directo el resultado. Los dos llegaban muy nerviosos al plató deseosos de saber si eran hermanos o no. «Yo todavía no he pisado tierra», aseguraba Rafael. «Es muchísima información y muchas cosas que no tenían nada que ver con lo que yo imaginaba», añadía Ana Isabel.

‘El diario de Jorge’ resuelve que Ana Isabel y Rafa SÍ son hermanos

Poco después, Jorge Javier Vázquez recibía en el plató de ‘El diario de Jorge’ a Isabel, la prima de Rafael y que venía al programa para tratar de aportar luz a la vida de los dos posibles hermanos y sobre todo a la de su madre. «La madre de Isabel y tu madre eran hermanas», destacaba el presentador ante Rafael. «Ella es testigo de todo lo que su madre sepa», aseveraba el invitado.

Así, Isabel explicaba a Jorge Javier que cuando vio a a Ana Isabel en la televisión pensó que podía ser su prima y decidió preguntarle a su madre y ella le dijo que sí que era la hija de su hermana. «Era un secreto que su hermana le había contado a ella y no quería sacar el secreto», aseveraba la prima.

Finalmente, tras una larga espera Jorge Javier comunicaba el resultado de las pruebas de ADN. «Obtenidas las muestras biológicas de los dos pacientes y tras el análisis de identificación genética, el test de hermandad revela de forma concluyente con una fiabilidad del 99,9% que Ana Isabel y Rafa si son hermanos», leía el presentador de ‘El diario de Jorge’.