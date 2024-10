Broncano contraataca a Omar Montes en ‘El Hormiguero’ con Manuel Turizo, que le preguntó cuánto gana en TVE

‘La Revuelta’ tenía la dura tarea de despedirse por todo lo alto tras casi una semana completa triunfando por encima de ‘El Hormiguero’ en audiencia. Y el espacio de TVE no decepcionó este jueves, pues David Broncano recibió a Manuel Turizo para una velada llena de confesiones y risas. Pero cuando llegaron al terreno de las preguntas clásicas, el presentador terminó siendo víctima de una jugarreta por parte del colombiano.

«Vaya invitado hoy… ¿Por dónde entra?», preguntó el presentador antes de anunciar la entrada por «teletransporte» de «una de las mayores estrellas de la música lationamericana y del mundo». Fue entonces cuando Manuel Turizo irrumpió en plató para reencontrarse con el humorista, a quién ya visitó hace menos de un año en ‘La Resistencia’.

Manuel Turizo pone en un aprieto a David Broncano al preguntarle por su dinero en el banco: «No puedo decirlo»

Y no quedó duda de la buena relación que ambos mantienen desde su primer encuentro en el espacio de Movistar Plus+, pues el intérprete de ‘La Bachata’ se atrevió incluso a confiar su teléfono móvil a David Broncano, que no dudó en mostrar a la audiencia el alarmante tiempo de uso que acumula en cantante colombiano. «¿Cómo has echado 17 horas con el móvil?», preguntó algo alarmado el de Jaén. «Tengo que estar trabajando desde que me levanto, mandando mensajes… o viendo porno, quien sabe», confesó entre risas.

Como CM, nunca había encontrado a una persona que me ganase en uso de horas de móvil. Y no creo que nadie gane a @ManuelTurizoMTZ #LaRevuelta pic.twitter.com/AC1gX49XL1 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 3, 2024

«Tú me la has intentado colar. Me las intentado colar con el trabajo y has echado 8 horas con Instagram, no seas sinvergüenza», espetó el presentador de ‘La Revuelta’ mientras el intérprete se levantaba avergonzado entre risas. «Sí, con el excel, el word…. trabajando», insistía el comunicador con sorna antes de meterse de lleno con la zona peligrosa de la noche. «A ver… ¿Quieres que te haga las preguntas clásicas? Hay que actualizarlas, cada vez ganas más pasta», advirtió el presentador.

Pero Manuel Turizo se lanzó a la piscina sin esperar al humorista. «Este mes no he culeado casi porque estaba trabajando», explicó el artista en referencia a la primera pregunta clásica sobre relaciones sexuales en el último mes. «Sin que le pregunte», respondió sorprendido David Broncano, que no era consciente de la que le esperaba a continuación. «La segunda que es la del dinero, que sabes que no te la voy a responder, la quiero voltear», advirtió el cantante.

«Estoy contento y estoy culeando también»

«Tú siempre la preguntas… A ti siempre te ha ido bien, pero te está yendo mejor. Contrato nuevo, todo. Yo quiero que tú le digas a la cámara cuánto tienes en la cuenta», sentenció Turizo desafiando al presentador a decir cuánto gana ahora mismo en TVE, que en ese momento no supo hacia dónde mirar. «No puedo decirlo. Lo puedes mirar», contestó animándolo a buscarlo en internet. «El beneficio anual de la empresa se puede mirar», señaló Grison entre risas.

«Estoy ganando un dinero desde hace tiempo, estoy contento. Y estoy culeando también además, estoy culeando bacano también», confesó David Broncano respondiendo de una vez sus dos preguntas más famosas. Sin embargo, la entrada improvisada de Kapo, el cantante que le acompaña en su último lanzamiento, distrajo al jiennense de hacerle la nueva pregunta de ‘La Revuelta’ sobre si es más racista o más machista.

Y aunque la química entre Manuel Turizo y Broncano quedó más que clara tras esta visita, hubo un momento en el que el invitado tuvo que frenar una situación para nada cómoda. «Está rozando el pendiente de Manuel en el micro de diadema», advirtieron en mitad de la entrevista, a lo que el presentador de ‘La Revuelta’ señaló que esa pieza podía costar «50.000 euros».

«Te lo guardo yo», sugirió entonces el comunicador mientras el cantante le miraba con desconfianza, guardándolo en su bolsillo. «No se lo dejes», advirtió Ricardo Castella entre risas del público. «¡Déjame que te guarde el pendiente, hombre! ¿Qué te cuesta?», exclamó Broncano algo indignado, pero el intérprete no cambió de opinión. «Tranquilo, aquí está más seguro», señaló el colombiano para zanjar el incidente.