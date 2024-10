Belén Esteban salta por sorpresa a ‘D Corazón’ en TVE y lanza esta proposición a Jordi González

Después del gran éxito de la entrevista de María Patiño y Belén Esteban en ‘La Revuelta’ de David Broncano parece que el interés de la cadena pública en los rostros de ‘Ni que fuéramos’ vuelve a ser alto. Y es que mientras la presentadora dará el salto a La 1 como jueza invitada de ‘El gran premio de la cocina’, la colaboradora ha reaparecido en otro espacio de la cadena.

Así, Belén Esteban se ha colado este domingo en ‘D Corazón’ con Anne Igartiburu y Jordi González para hablar de su paso por ‘La revuelta’ de David Broncano, que consiguió uno de sus mejores datos y la mayor distancia histórica con ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos.

Después de hacer un breve resumen del paso de Belén Esteban y María Patiño por el programa de Broncano, Jordi González daba paso a la propia Belén por teléfono. «Enhorabuena Belén a ti y a María», le decía el presentador. «Qué alegría me da entrar en vuestro programa porque los que estáis ahí os conozco a todos y os tengo mucho cariño. Hablo en nombre también de María y de mi equipo y estoy super feliz de entrar», aseguraba la «patrona».

«Belén, ¿tú imaginabas el terremoto que supondría para los audímetros y para el país entero vuestra aparición repentina en ‘La revuelta’?», le preguntaba entonces Jordi González. «A ver, es verdad que yo estaba nerviosa pero María estaba un poco más nerviosa que yo. Pero si vieras ese teatro como se caía de aplausos, nos dimos cuenta lo que la gente nos quiere. Habrá gente que nos quiere y gente que nos odie como pasa en todos lados», reconocía Belén Esteban.

«Cuando salimos de la entrevista con David, que quiero agradecerle a él y a todo su equipo como se portaron con nosotras. Es que fue un subidón que no te imaginas Jordi. Fue como decir joder la gente nos quiere, a ver no queremos echar la vista hacia atrás, las cosas tienen que pasar, no hay ningún tipo de rencor, hay que mirar al futuro y lo que tenemos ahora que estamos muy contentos de estar en TEN y en Canal Quickie y que trabajamos de lunes a viernes», proseguía diciendo Belén Esteban en clara alusión al veto de Mediaset tras la cancelación de ‘Sálvame’.

La proposición de Belén Esteban a ‘D Corazón’

Después era Anne Igartiburu la que llegaba a proponer a Belén Esteban que tenían que hacer una gira en teatros ella y María Patiño. «Con la buena química que tenéis María y tú que lo vi en directo y flipé, es una relación tan bonita, ¿habéis pensado hacer una gira teatral y montaros un espectáculo?», le cuestionaba la presentadora. «Mira, nosotras estamos abiertas a todo cariño», respondía ella. «Las chicas de Oro tenéis que hacer», soltaba Euprepio Padula.

«Anne escúchame una cosa te quiero mandar un beso muy fuerte, te tengo mucho cariño. Y quiero decir que la relación que tengo con mi compañera y amiga María Patiño, ella es como de mi familia y yo de la suya. Lo que nos pasó las dos lo vivimos juntas, pero no os podéis imaginar lo agradecidas que estamos a TVE porque parecía que nunca iba a sonar un teléfono y tengo que decir que es mentira, lo que pasa que hay cosas que no se pueden contar«, añadía Belén Esteban dejando entrever que habría algún tipo de oferta por parte de TVE.

En este sentido, cabe recordar, que hace casi un año se publicó que TVE quiso fichar a Belén Esteban para formar parte del jurado de ‘Baila como puedas’ pero la entonces presidenta, Elena Sánchez Caballero, prohibió su fichaje. Y por ello, ahora que ha vuelto a sonar el teléfono, Belén no ha dudado en lanzar un órdago a ‘D Corazón’ tras agradecer a todos el apoyo. «Cuando queráis me invitáis con María Patiño que vamos las dos para allá, os quiero mucho, gracias por acordaros de nosotros«, añadía Belén.