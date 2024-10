Avance 'Sueños de libertad', capítulo del martes: el vuelco de Damián con Marta y el ascenso de Tasio

'Sueños de libertad' vive un momento dulce en lo que a audiencias se refiere. La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay vive un gran momento en audiencias tras anotar el pasado martes su récord de temporada. Y es que la segunda temporada de la ficción nos está dejando momentos de gran tensión.

Además, la ficción está recibiendo un sinfín de incorporaciones como las de David Matarín (Jacinto), Marta G. Velilla (Miriam), Juanjo Puigcorbé (don Pedro) así como Alfonso Lara y Rubén Bernal ('El secreto de Puente Viejo', 'Mía es la venganza') que llegaba este lunes.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este lunes, en su vuelta a la mansión, Digna se encontraba con don Pedro después del encontronazo que tuvieron en Toledo y descubría que el padre de Mateo está haciendo negocios con Jesús.

Luz no dudaba en compartir con Luis el extraño comportamiento que está teniendo Alberto, el nuevo operario con ella después de haberle sometido a un interrogatorio y descubriera que le había preguntado a Gaspar sobre sus orígenes. Y la doctora le expresaba que duda si puede estar investigándola por órdenes de Jesús. Tras ello, no dudaba en preguntarle a Tasio por el nuevo operario de la fábrica.

Don Agustín se reunía con Mateo y Claudia de urgencia para comunicarles que el Papa les ha concedido la dispensa por la que pueden casarse y les daba la enhorabuena por la noticia. Pero no todo eran buenas noticias para la pareja pues don Pedro le anunciaba a Mateo que su madre no quiere ver a su prometida en su cumpleaños y él le dejaba claro que se piensa casar con ella.

Isidro volvía a reprocharle a Damián que no haya entregado a Jesús a las autoridades como había prometido y le dejaba claro que no le va a volver a perdonar. Pese a todo, el chófer trataba de convencer al De La Reina para que acepte a Marta tal y como es y le recomendaba que de no hacerlo deje que su hija se pueda ir con Fina para que sean felices.

Miriam le pedía perdón a Joaquín después de su mala reacción cuando le regaló una pluma y le explicaba que reaccionó así porque pensaba que quería algo con ella estando casado y le contaba que desconfía de los hombres después de que su novio la dejara plantada en el altar.

María recibía la llamada de Víctor Zárate, un viejo amigo que tenían ella y Andrés cuando vivían en Jaca, y que le anunciaba que va a viajar a Toledo y quiere ver a la pareja para ver cómo les va la vida de casados y ella trataba de darle largas y él le dejaba caer que no le importaría quedar a solas con ella y María le pedía a Andrés fingir las apariencias para aparentar que todo está bien porque no quiere que se extienda el rumor de su separación en Jaca.

Mientras Tasio se quejaba de su trabajo, Damián se presentaba en la cantina para hablar con él y le aconsejaba que tenga paciencia pero él no dudaba en decirle a su padre que tiene ambición y le encantaría ser el encargado de la fábrica. Tras ello, Damián no dudaba en imponer ante Marta y Joaquín que Tasio sea el nuevo encargado.

Tras su vuelta a casa, Jesús trataba de acercarse a su hija Julia, pero ella se mostraba escurridiza por su actitud y al saber el motivo por el que fue internada. Justo en pleno paseo por el bosque escuchaba unos disparos y la niña entraba en pánico recordando lo que pasó con Begoña. Después, Begoña descubría que la pequeña ha tenido pesadillas y había mojado la cama y no dudaba en compartir con Andrés que a la niña le preocupa algo.

Andrés y Damián tenían un enfrentamiento después de que el hijo se niegue a comer con su padre dejando claro que las cosas no van a ser igual ahora que ha descubierto todo lo que ha sido capaz de hacer con los Merino y como ha encubierto a Jesús.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 175 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá este martes 29 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 175 de 'Sueños de libertad'

Begoña sigue muy preocupada por las pesadillas de Julia y el hecho de que se mee en la cama por la noche. Y por ello, no duda en compartirlo con Luz. La doctora le recomienda a su amiga que investigue si el malestar de la niña es desde su etapa en el internado. Tras hablar con las monjas descubre que allí no tenía ningún problema.

Marta decide dar el paso y confesarle su gran secreto a Andrés. Así, la De La Reina le dice que no es la persona que él cree que es y comparte con su hermano pequeño su relación con Fina. Y él no duda en apoyar a su hermana teniendo una actitud completamente diferente a la que tuvo Jesús cuando se enteró.

Gaspar está muy nervioso después de haber recibido respuesta de Dolores, su novia por correspondencia. Pero el encargado de la cantina está hecho un mar de dudas sobre cuál debe ser su próximo paso con la mujer sobre todo después de los consejos que le han dado Fina y Tasio.

Claudia le cuenta a Luz que las obras de la casa-cuna se complican pues el albañil se ha dado cuenta de que está todo peor de lo que pensaba. Y al escucharlas hablar, Alberto, el nuevo operario no duda en proponer su ayuda a Luz para sacar adelante el proyecto.

Damián se presenta en el despacho de Marta y le entrega una foto de cuando era pequeña para tratar de acercarse a su hija. Tras su conversación con Isidro, el patriarca opta por hacerle una inesperada propuesta a su hija para tratar de ganarse su perdón y demostrar que apoya su relación con Fina. Así, le ofrece comprar una casa en el campo para vivir con Fina con vistas al monte. Después, Marta le cuenta la propuesta a Fina.

Paralelamente, Damián le anuncia a Tasio que ha decidido nombrarle encargado de la fábrica y ha conseguido que tanto Marta como Joaquín acepten su decisión. Un gesto con el que Damián trata de ayudar a que su hijo secreto se sienta más valorado.

Después del malentendido del regalo de la pluma y tras un nuevo acercamiento, Miriam y Joaquín vuelven a vivir un momento de flirteo acercándose más de la cuenta.

Por la noche, Digna decide llevar a Julia a casa de los Merino para cenar con ellos. Cuando Jesús se entera no duda en irrumpir en casa de sus primos y de su tía exigiendo que la pequeña vuelva a su casa. Pero Digna se planta y amenaza a su sobrino dejándole claro que verá a su nieta cada vez que ella quiera.