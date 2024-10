Avance 'Sueños de libertad', capítulo del lunes 28 de octubre con este nuevo personaje

'Sueños de libertad' vive un momento dulce en lo que a audiencias se refiere. La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay vive un gran momento en audiencias tras anotar el pasado martes su récord de temporada. Y es que la segunda temporada de la ficción nos está dejando momentos de gran tensión.

Además, la ficción está recibiendo un sinfín de incorporaciones como las de David Matarín (Jacinto), Marta G. Velilla (Miriam), Juanjo Puigcorbé (don Pedro) así como Alfonso Lara y Rubén Bernal ('El secreto de Puente Viejo', 'Mía es la venganza') que llegará el próximo lunes.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, después de que Damián fuera a pedirle ayuda, Fina trataba de conseguir que Marta reconduzca su relación con su padre ahora que ambas han conseguido que Isidro acepte su relación y las apoye. Pero Marta le dejaba claro a su novia que tiene principios y no puede perdonar a su padre con todo lo que ha hecho con los Merino.

Luis y Joaquín decidían presentarse en el despacho de Jesús para reclamar el dinero de Valentín pues están convencidos de que su primo se quedó con sus ahorros cuando le mató y no dudaban en amenazarle pero él les decía que no se quedó con su fortuna.

Alberto se presentaba en el dispensario para decir que se ha hecho daño al cargar una caja y aprovechaba para mostrar su interés en Luz y la doctora no tardaba en darse cuenta de que el nuevo operario está detrás de ella.

Julia le pedía a Begoña estrenar la bicicleta y le reconocía que le echó mucho de menos cuando estaba en el internado pues se sentía muy sola al no recibir ni llamadas ni visitas. Y es entonces cuando Begoña decidía contarle a la pequeña el motivo por el que la llevaron al internado y la niña se daba cuenta de que todo fue un castigo de su padre.

Damián le confesaba a Marta que la echa de menos y su hija le recriminaba que recurriera a Fina para que consiguiera que le perdonase. Pero Marta le dejaba claro que no puede perdonarle después de todo lo que ha sido capaz de hacer y el daño que les ha hecho a todos con sus tejemanejes con Jesús y que su relación es estrictamente empresarial.

Gaspar se mostraba nervioso esperando la respuesta de Dolores, su novia por correspondencia y Tasio le aconsejaba que siga dando pasos con ella o la perderá. Por su parte, Joaquín optaba por tener un detalle con Miriam después del buen trabajo que está realizando sin embargo la secretaria no reaccionaba de buena manera.

Andrés y Begoña no terminan de adaptarse a la nueva situación de tener que fingir delante de Julia y a la gran tensión que hay en la casa tras todo lo sucedido. Y justo entonces, don Pedro aparecía en la mansión para conocer a Begoña y gracias al paripé de los dos conseguían que sus negociaciones para sacar adelante el balneario den sus frutos.

Digna se presentaba en la mansión y comunicaba a Damián y a Jesús que ha decidido volver a trabajar en la casa para impedir que Jesús pueda hacer daño a su nieta y al ver que Jesús reaccionaba con inclemencia, Damián le paraba los pies a su hijo y Digna le amenazaba con no interferir en la relación de Julia con los Merino y si lo hace le confesará a la niña que en realidad es hija de Valentín.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 174 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 28 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 174 de 'Sueños de libertad'

En su vuelta a la mansión, Digna se encuentra con don Pedro después del encontronazo que tuvieron en Toledo y descubre que el padre de Mateo está haciendo negocios con Jesús.

Luz no duda en compartir con Luis el extraño comportamiento que está teniendo Alberto, el nuevo operario con ella después de haberle sometido a un interrogatorio y descubriera que le había preguntado a Gaspar sobre sus orígenes. Y la doctora le expresa que duda si puede estar investigándola por órdenes de Jesús. Tras ello, no duda en preguntarle a Tasio por el nuevo operario de la fábrica.

Don Agustín se reúne con Mateo y Claudia de urgencia para comunicarles que el Papa les ha concedido la dispensa por la que pueden casarse y les da la enhorabuena por la noticia. Pero no todo son buenas noticias para la pareja pues don Pedro le anuncia a Mateo que su madre no quiere ver a su prometida en su cumpleaños y él le deja claro que se piensa casar con ella.

Isidro vuelve a reprocharle a Damián que no haya entregado a Jesús a las autoridades como había prometido y le deja claro que no le va a volver a perdonar. Pese a todo, el chófer trata de convencer al De La Reina para que acepte a Marta tal y como es y le recomienda que de no hacerlo deje que su hija se pueda ir con Fina para que sean felices.

Miriam le pide perdón a Joaquín después de su mala reacción cuando le regaló un pañuelo y le explica que reaccionó así porque pensaba que quería algo con ella estando casado y le cuenta que desconfía de los hombres después de que su novio la dejara plantada en el altar.

María recibe la llamada de Víctor Zárate, un viejo amigo que tenían ella y Andrés cuando vivían en Jaca que le anuncia que va a viajar a Toledo y quiere ver a la pareja para ver cómo les va la vida de casados y ella trata de darle largas y él le deja caer que no le importaría quedar a solas con ella y María le pide a Andrés fingir las apariencias para aparentar que todo está bien porque no quiere que se extienda el rumor de su separación en Jaca.

Mientras Tasio se quejaba de su trabajo, Damián se presenta en la cantina para hablar con él y le aconseja que tenga paciencia pero él no duda en decirle a su padre que tiene ambición y le encantaría ser el encargado de la fábrica. Tras ello, Damián no duda en imponer ante Marta y Joaquín que Tasio sea el nuevo encargado.

Tras su vuelta a casa, Jesús trata de acercarse a su hija Julia, pero ella se muestra escurridiza por su actitud y al saber el motivo por el que fue internada. Justo en pleno paseo por el bosque escucha unos disparos y la niña entra en pánico recordando lo que pasó con Begoña. Después, Begoña descubre que la pequeña ha tenido pesadillas y moja la cama y no duda en compartir con Andrés que a la niña le preocupa algo.

Andrés y Damián tienen un enfrentamiento después de que el hijo se niegue a comer con su padre dejando claro que las cosas no van a ser igual ahora que ha descubierto todo lo que ha sido capaz de hacer con los Merino y como ha encubierto a Jesús.