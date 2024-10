Avance ‘La Moderna’, capítulo jueves: la despedida de Pietro y Paula y Rodrigo, descubiertos

La llegada de la familia Pedraza a las galerías ha marcado un antes y un después en ‘La Moderna’. La serie del Madrid de 1930 arrancó la tercera temporada con nuevos personajes cargados de historias apasionantes, secretos, conflictos y engaños que se van desentrañando poco a poco.

En el capítulo de ‘La Moderna’ de este miércoles, Maruja comenzaba a tomar conciencia de sus sentimientos hacia César, y no es la única, pues Mercedes, la hermana de César, también estaba preocupada porque su hermano no se involucre en asuntos que no le conciernen. Además, Mercedes tenía que soportar a Iván intentando impresionarla.

En La Moderna, don Fermín y Pietro coincidían en que Sagrario puede sustituirle en sus funciones mientras él está en tratamiento contra el tumor que padece, y su sobrina Laurita se sentía como una estrella de cine durante su primer día de rodaje.

Por su parte, doña Lázara sorprendía a Teresa y a Cañete con sendos regalos, al tiempo que sospechaba que alguien la está siguiendo. Finalmente, Pietro y Antonia decidían no informar a Marta sobre el estado de salud del pastelero. Además, Rodrigo comunicaba a Paula que ya no desea mantener su relación en secreto.

¿Pero qué va a pasar en el nuevo capítulo de ‘La Moderna’ que se ofrecerá en La 1 de TVE este jueves 10 de octubre a partir de las 16:30 horas antes de ‘La Promesa’ y de ‘Valle Salvaje’:

Avance del capítulo 250 de ‘La Moderna’

Paula consolidará a Teresa como clienta de su tienda, mientras su madre, Maruja, continúa su amistad con César y la preparación, junto a doña Lázara, de una gala benéfica en el Madrid Cabaret.

Sin embargo, Lázara estará más preocupada por el anónimo amenazante que ha recibido, y responsabiliza de ello tanto a Teresa como a Cañete. Ambos le asegurarán que no tienen ninguna implicación en el asunto. Por otro lado, don Emiliano regresará de su particular retiro con Elena Cavalieri.

En La Moderna, Pietro se despedirá temporalmente de sus compañeros; Cañete buscará elevar la autoestima de Elías para que logre conquistar a Leonora, una idea que Teresa considerará poco recomendable.

El propio Elías no dudará en confesar a Miguel que no se siente a la altura de una mujer como su suegra. Finalmente, Emiliano descubrirá la verdadera relación entre Paula y Rodrigo.