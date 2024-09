Vanessa se enciende y denuncia lo que está sucediendo con Maite en ‘Gran Hermano’: «Acoso»

Desde que entró en la casa de ‘Gran Hermano‘, Vanessa no ha dejado a nadie indiferente. De hecho, su intervención en las primeras nominaciones de la edición han puesto en la picota a dos compañeras: Laura y Maite. Precisamente contra esta última concursante, Vanessa ha cargado sin piedad llegándola a acusar de «machaque y derribo» continuado.

En concreto, Vanessa se ha abierto a Jorge Javier después de endiñarle los tres puntos a Maite. «Nos hace la vida imposible a un montón de compañeros dentro de la casa. Es un machaque y un acoso y derribo y no solamente conmigo«, ha comenzado diciendo.

De igual manera, la concursante ha recordado la crisis de ansiedad que sufrió Óscar durante el debate dominical por culpa de Maite. «Hubo un compañero que el otro día estaba en un estado, creo que se ha podido ver en la gala, muy complicado y ella lo único que hace es machacar y no convive«, ha proseguido clamando la concursante antes de que Jorge Javier le frenase.

Vanessa no se corta y habla en estos términos sobre Laura

Además de esta crítica hacia Maite, Vanessa no se ha quedado callada y ha señalado a Laura. En este caso, la gallega le ha enviado dos puntos a la hija de María José Galera por un motivo que poco o nada le gustará. «Tampoco me parece clara, se deja influenciar mucho y creo que tiene un propósito en este concurso que es un edredoning«, ha soltado sin pudor alguno.

Visiblemente sorprendido, Jorge Javier ha intervenido diciendo: «¿Así de claro Vanessa?». «Es la sensación que me da a mí y nomino con lo que yo siento aparte que no tengo afinidad con ella», ha comentado al tiempo que ha asegurado que no solo Laura está interesada en un compañero, sino en varios.

«Se barajaban en la casa varias posibilidades, pero no está claro todavía… No tengo ni idea, puede estar Edi, la veo así que ella… No quiere decir que los chicos lo intenten, veo que ella busca. No sé si me explico», ha compartido la joven. Unas palabras que, sin lugar a duda, incendiarán la convivencia.